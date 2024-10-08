В России выявили восемь случаев коронавируса варианта ХЕС

В России зарегистрировали восемь случаев заражения коронавирусом варианта ХЕС

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что все случаи заражения вариантом коронавируса ХЕС в России зарегистрированы с момента его первого выявления.

Этот вариант образован комбинацией двух субвариантов омикрона – KS.1.1 и KP.3.3, и его симптомы аналогичны субвариантам: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

На данный момент в России доминирующим вариантом коронавируса остается линия JN.1 с доминирующими сублиниями JN.1*, KS.1 и JN.1.16.1. Роспотребнадзор продолжает внимательно следить за ситуацией с вариантом ХЕС.

Общая заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю уменьшилась на 6,7%, зафиксировано более 33 тыс. случаев заболевания.

Вариант ХЕС наиболее распространен во Франции, где на него приходится 21% секвенированных образцов, а также в Германии и Британии, где показатели составляют 15% и 8% соответственно, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали семь случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC, который образован комбинацией двух субвариантов «омикрона» сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре также рассказывали, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы, такие как лихорадка и кашель, не отличаются от предыдущих версий вируса.

Между тем иммунолог Владислав Жемчугов заявил об отсутствии летальности от нового штамма коронавируса.

