В России выявили семь случаев нового варианта коронавируса ХЕС

Роспотребнадзор: В России зарегистрировали семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС

Tекст: Вера Басилая

В России выявили семь случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC, мониторинг ситуации с новым вариантом COVID-19 продолжается, говорится в сообщении в Telegram-канале Роспотребнадзора..

По итогам 39 недели 2024 года на территории России зарегистрировано свыше 35 тыс. случаев заболевания ковидом, что на 3,2% ниже уровня предыдущей недели. Доминирующим вариантом в стране остается линия JN.1 со своими сублиниями KS.1, JN.1* и LB.1.

Помимо коронавируса, за прошедшую неделю в России зарегистрировано более 889 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны.

Новый вариант XEC является рекомбинантным и образован на основе двух подтипов «омикрона» – KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы схожи с исходными: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

В Роспотребнадзоре рассказывали, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы, такие как лихорадка и кашель, не отличаются от предыдущих версий вируса.

Между тем иммунолог Владислав Жемчугов заявил об отсутствии летальности от нового штамма коронавируса.