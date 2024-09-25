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Иммунолог объяснил, чего ждать от нового штамма коронавируса
Иммунолог заявил об отсутствии летальности от нового штамма коронавируса
Россиянам не следует переживать по поводу нового штамма коронавируса XEC, который является вариацией «омикрона», он хоть и заразен, но не несет угрозы летальных исходов, сообщил доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов.
Мутации вируса представляют собой естественный процесс, и новый штамм, хоть и более заразный, не представляет опасности в плане летальности, сказал Жемчугов «Газете.Ru».
Жемчугов отметил, что штамм XEC – это потомок «омикрона», и его появление обусловлено встроенным механизмом в геноме вируса, который обеспечивает приспособляемость к изменяющимся условиям окружающей среды. Мутации отбираются для размножения, чтобы повысить выживаемость вируса.
«Штамм действительно приспосабливается к коллективному иммунитету, обходя его, поскольку ему нужно размножаться», – подчеркнул эксперт. Он также добавил, что штамм XEC уже присутствует в мире с июня и способствует созданию нового коллективного иммунитета, который можно сравнить с действием живой вакцины.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы, такие как лихорадка и кашель, не отличаются от предыдущих версий вируса.