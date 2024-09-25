Иммунолог объяснил, чего ждать от нового штамма коронавируса

Иммунолог заявил об отсутствии летальности от нового штамма коронавируса

Tекст: Алексей Дегтярев

Мутации вируса представляют собой естественный процесс, и новый штамм, хоть и более заразный, не представляет опасности в плане летальности, сказал Жемчугов «Газете.Ru».

Жемчугов отметил, что штамм XEC – это потомок «омикрона», и его появление обусловлено встроенным механизмом в геноме вируса, который обеспечивает приспособляемость к изменяющимся условиям окружающей среды. Мутации отбираются для размножения, чтобы повысить выживаемость вируса.

«Штамм действительно приспосабливается к коллективному иммунитету, обходя его, поскольку ему нужно размножаться», – подчеркнул эксперт. Он также добавил, что штамм XEC уже присутствует в мире с июня и способствует созданию нового коллективного иммунитета, который можно сравнить с действием живой вакцины.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы, такие как лихорадка и кашель, не отличаются от предыдущих версий вируса.