Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.3 комментария
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса ХЕС
Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса ХЕС проявился схожими симптомами
Новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется, но его симптомы, такие как лихорадка и кашель, не отличаются от предыдущих версий вируса, заявили в Роспотребнадзоре.
Новый вариант коронавируса ХЕС, представляющий собой рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, быстро захватывает территории, передает ТАСС. Несмотря на стремительное распространение, его симптомы не отличаются от уже знакомых проявлений вируса, таких как лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
Представители Роспотребнадзора отметили, что проявления XEC аналогичны другим недавним подвариантам омикрона. Ведомство следит за развитием ситуации, призывая граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения.
Медики обращают внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации, подчеркивая, что это остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обнаружили новые штаммы коронавируса KP.3 и LB.1, которые обладают мутациями, позволяющими обходить иммунный ответ.
Ранее американские и европейские ученые выявили, что первоначальным очагом распространения коронавируса является рынок морепродуктов в китайском городе Ухань.