В управделами президента прокомментировали цены в столовой Госдумы

Управделами президента: Стоимость блюд в Госдуме совпадает с ценами в общепитах Москвы

Tекст: Вера Басилая

В управделами президента отметили, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения актуальных данных о ценовой политике предприятий общественного питания Москвы. Эти данные используются для анализа цен на основные блюда комбината питания «Кремлевский», который также обслуживает Госдуму, передает РИА «Новости».

Аналитические исследования, проведенные за последние несколько кварталов 2023-2024 годов, подтвердили соответствие цен в «Кремлевском» с ценами в ресторанах и кафе Москвы схожего формата, отметили в управделами президента.

Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что распространенные в интернете фотографии с якобы низкими ценами в думской столовой создают впечатление спланированной акции против Государственной Думы.

Согласно предоставленным Ниловым данным, отварные макароны в столовой Госдумы стоят 99 рублей, блинчик с мясом – 154 рубля, омлет с сыром – 165 рублей. Суп-харчо с говядиной обходится в 187 рублей, рубленая котлета из свинины – 220 рублей. Кисель из слив продается за 77 рублей, а пакетик чая – 17 рублей. Стоимость 30 грамм сала составляет 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры – 127 рублей.

Нилов подчеркнул, что обсуждение подобных вопросов отвлекает от более важных задач, таких как поддержка регионов и социальные вопросы. Он также добавил, что многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. По его словам, домашние обеды предпочитал и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который следовал своей диете, называя ее «простой русской едой».

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек, который показал, что обед в думской столовой стоит почти 600 рублей, и отметил, что в Сети публикуются фейки о якобы заниженной стоимости обедов.

До этого в 2018 году депутат Госдумы Александр Хинштейн публиковал фотографию с ценами на обед в столовой Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что думская столовая не получает дотаций и работает по расценкам других учреждений органов власти.

