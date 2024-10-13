Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Стало известно о решении США направить батарею THAAD в Израиль
Пентагон решил направить батарею ПВО THAAD в Израиль на фоне ракетных атак со стороны Ирана
По решению президента США Джо Байдена, в Израиль будет направлена батарея ПВО THAAD вместе с американскими военными для ее эксплуатации, заявили в Пентагоне.
Министерство обороны США, следуя распоряжению президента Джо Байдена, направит батарею противоракетной обороны THAAD в Израиль, пишет РИА «Новости». Батарея будет сопровождаться отрядом американских военных, которые займутся ее обслуживанием и эксплуатацией.
В Пентагоне подчеркнули, что решение принято в ответ на недавние ракетные атаки, совершенные Ираном против Израиля. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин получил указание от президента на развертывание системы THAAD, чтобы поддержать израильские силы противоракетной обороны.
«По указанию президента министр Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО»,– пояснили представители ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.