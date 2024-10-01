Иран объяснил массированную атаку на Израиль

Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году

Яков Кедми: Вести военные действия на юге Ливана намного легче, чем в Газе

Tекст: Анастасия Куликова

«Южный Ливан – это преимущественно деревни. В них живут христианское население и мусульмане-шииты. В домах последних «Хезболла» размещала ракетные установки. Делалось это иногда по принуждению, а порой за отдельную плату», – рассказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Он отметил, что оттуда ливанская группировка обстреливала израильские населенные пункты вдоль границы. «Поэтому и было принято решение о начале операции, – уточнил собеседник. – Задача – зачистить территорию до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки».

При этом, как заметил Кедми, Тель-Авив заранее призвал население покинуть дома. Впрочем, в отличие от Газы, южная часть Ливана мало заселена. «Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», – детализировал спикер.

«Кроме того, не стоит ожидать, что в этот раз в Ливане будет гореть так много танков, как это было в 2006 году. Тогда потери в технике были из-за неправильной, непрофессиональной тактики их использования. С тех пор выводы были сделаны», – отметил аналитик.

Напомним, в июле-августе 2006 года произошла Вторая ливанская война между Израилем и «Хезболлой», которая на тот момент практически полностью контролировала южные районы Ливана. Конфликт длился 34 дня. В ходе наземной операции ЦАХАЛ смог продвинуться вглубь территории Ливана на 15–20 км, а также выйти к реке Литани. За время операции Израиль, по разным оценкам, потерял от 60 до 150 единиц бронетехники, в том числе до 30 танков, часть из них – безвозвратно.

«Операция ЦАХАЛ должна привести к тому, что ливанское руководство введет на юг страны свою армию и не позволит «Хезболле» находиться там», – акцентировал экс-руководитель «Натив». Он не исключает, что будут достигнуты некоторые международные соглашения, согласно которым ливанская армия будет подкреплена иностранными войсками, например, французскими. «Но это уже дело Бейрута и Парижа», – добавил Кедми.

Роль же США в израильской операции политическая, считает он. «Да, они также помогают нам со снарядами, но ведь мы перевели производство боеприпасов в Соединенные Штаты, на американские заводы», – уточнил спикер. Что касается вероятного вступления в войну Тегерана, то, по прогнозам эксперта, это решение будет зависеть «от того, чья возьмет».

«Такой шаг станет серьезным ударом по иранской экономике и может привести к катастрофе – это понимают многие трезвомыслящие политики. Они же считают, что их армия не способна нанести ущерб Израилю. Но в Тегеране также есть религиозные круги, которые требуют, не считаясь ни с чем, вмешаться в ситуацию», – заключил Кедми.

Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».



«В соответствии с решением правительства несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.

На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.

Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.