Армия Израиля предупредила население о продолжающейся атаке со стороны Ирана

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Яков Кедми: Вести военные действия на юге Ливана намного легче, чем в Газе
«Южный Ливан – это преимущественно деревни. В них живут христианское население и мусульмане-шииты. В домах последних «Хезболла» размещала ракетные установки. Делалось это иногда по принуждению, а порой за отдельную плату», – рассказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».
Он отметил, что оттуда ливанская группировка обстреливала израильские населенные пункты вдоль границы. «Поэтому и было принято решение о начале операции, – уточнил собеседник. – Задача – зачистить территорию до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки».
При этом, как заметил Кедми, Тель-Авив заранее призвал население покинуть дома. Впрочем, в отличие от Газы, южная часть Ливана мало заселена. «Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», – детализировал спикер.
«Кроме того, не стоит ожидать, что в этот раз в Ливане будет гореть так много танков, как это было в 2006 году. Тогда потери в технике были из-за неправильной, непрофессиональной тактики их использования. С тех пор выводы были сделаны», – отметил аналитик.
Напомним, в июле-августе 2006 года произошла Вторая ливанская война между Израилем и «Хезболлой», которая на тот момент практически полностью контролировала южные районы Ливана. Конфликт длился 34 дня. В ходе наземной операции ЦАХАЛ смог продвинуться вглубь территории Ливана на 15–20 км, а также выйти к реке Литани. За время операции Израиль, по разным оценкам, потерял от 60 до 150 единиц бронетехники, в том числе до 30 танков, часть из них – безвозвратно.
«Операция ЦАХАЛ должна привести к тому, что ливанское руководство введет на юг страны свою армию и не позволит «Хезболле» находиться там», – акцентировал экс-руководитель «Натив». Он не исключает, что будут достигнуты некоторые международные соглашения, согласно которым ливанская армия будет подкреплена иностранными войсками, например, французскими. «Но это уже дело Бейрута и Парижа», – добавил Кедми.
Роль же США в израильской операции политическая, считает он. «Да, они также помогают нам со снарядами, но ведь мы перевели производство боеприпасов в Соединенные Штаты, на американские заводы», – уточнил спикер. Что касается вероятного вступления в войну Тегерана, то, по прогнозам эксперта, это решение будет зависеть «от того, чья возьмет».
«Такой шаг станет серьезным ударом по иранской экономике и может привести к катастрофе – это понимают многие трезвомыслящие политики. Они же считают, что их армия не способна нанести ущерб Израилю. Но в Тегеране также есть религиозные круги, которые требуют, не считаясь ни с чем, вмешаться в ситуацию», – заключил Кедми.
Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».
«В соответствии с решением правительства несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.
Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».
Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – говорится в сообщении.
Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.
На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.
Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля
Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.
Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.
«Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.
Израиль расширил артобстрелы на границу с Ливаном, началась операция «Стрелы севера»
Израильская артиллерийская и танковая атака на территории Ливана продолжается, пишет Ynet. Обстрелы осуществляются Армией обороны Израиля и охватывают все больше районов на границе.
Танки открыли огонь по целям на ливанской территории, что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции.
На фоне обстрелов нарастает тревога, так как израильская наземная операция в Ливане, по информации NBC, может начаться уже сегодня и продлиться несколько дней.
Однако официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. Такая осторожность, возможно, связана с ожиданием последствий и реакции международного сообщества.
Эскалация конфликта началась с операции «Стрелы севера», которую Израиль проводит с 23 сентября против шиитской организации «Хезболла».
В ходе этой операции нанесены массированные авиаудары по военным объектам на территории Ливана. Один из таких ударов привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте 27 сентября. Организация подтвердила его смерть и выразила намерение продолжать сопротивление.
Тем временем вечером израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.
Пока подробности этой операции не раскрываются, но это может указывать на расширение действий израильской армии на ливанской территории.
Ранее сообщалось, что ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем.
По всей израильской территории объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Гражданским предписано срочно проследовать в убежища.
Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники, армия Израиля (ЦАХАЛ) ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, при этом ЦАХАЛ не собирается наносить превентивный удар.
До этого СМИ сообщали, что США якобы предупредили Израиль о возможной атаке Ирана, в нескольких израильских районах объявляли тревогу.
КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана
КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».
Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.
The Jerusalem Post: Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля
Ранее издание располагало информацией о 102 выпущенных со стороны Ирана ракетах, передает ТАСС.
Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.
Ливанская армия оставила позиции на юге у границы с Израилем
Информация поступила от местных жителей и источника в органах безопасности. Данное отступление совпадает с напряженной ситуацией в регионе и готовностью израильской армии к возможной наземной операции, передает РИА «Новости».
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ранее заявил о планах проведения наземной операции на юге Ливана. Это заявление вызвало повышенное внимание к ситуации на южных границах Ливана и Израиля. В этом контексте отступление ливанской армии приобретает особое значение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по территории Ливана в ответ на активные обстрелы своей территории израильского государства, что привело к значительному обострению ситуации на Ближнем Востоке. В результате авиаударов были атакованы около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы.
ЦАХАЛ пообещал не допустить повторения трагедии 7 октября
Израильская армия начала наземные операции в Южном Ливане, передает Ynet. По словам представителя ЦАХАЛ, подполковника Даниэля Хагари, целью данных операций является предотвращение повторения инцидентов, подобных нападению 7 октября, на любой из границ Израиля.
Хагари уточнил, что ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы, направленные на подавление угрозы со стороны «Хезболлы». Эти рейды ориентированы на уничтожение опорных пунктов организации, которые развернуты в ливанских деревнях, расположенных рядом с израильскими поселениями.
По словам подполковника, «Хезболла» превратила эти деревни в военные базы, готовые к атаке, с целью использования их для наземного вторжения в Израиль, аналогично событиям 7 октября. ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасное возвращение израильских граждан в их дома, поддерживая мир и безопасность в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты выразили частную поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», несмотря на возникшие разногласия внутри американской администрации. В это время Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на территорию Израиля 7 октября 2023 года, в ответ на что Израиль начал военную операцию в анклаве.
Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле
Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.
Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.
Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.
Как указал государственный иранский телеканал Press TV, ливанские военные остаются на своих позициях, несмотря на рейды израильской армии (ЦАХАЛ).
Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.
Политолог Ципис: Тактика ведения боев ЦАХАЛ в Ливане будет отличаться от того, что было в Газе
«Израильская операция, по мои данным, началась несколько дней назад. Так, несколько групп спецназа проникли на территорию Ливана и захватили некоторые стратегические объекты «Хезболлы». Их цель – взять под контроль дороги, мосты, тем самым обеспечив проход военной техники», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
По его мнению, полноценный ввод войск и бронетехники ЦАХАЛ начнется в ближайшее время. «В 1980-е годы израильская армия подошла к Бейруту. Сейчас же этот город не является стратегически важной целью для еврейского государства. Задача Израиля – взять под контроль южную часть Ливана и оттеснить «Хезболлу» за реку Литани», – уточнил собеседник.
При этом израильские военные вряд ли встретят серьезные препятствия при продвижении. «После подрыва пейджеров и других средств связи ливанская группировка фактически дезорганизована. Также ЦАХАЛ провел артиллерийскую подготовку в зоне операции. Кроме того, важно понимать, что армия Ливана, по сути, действует в тандеме с Израилем. Поэтому, на мой взгляд, горячая фаза займет не больше 30 дней и будет представлять блицкриг», – полагает Ципис.
Важно учитывать и топографические особенности, добавил он. «Южный Ливан – это в основном скалистая и лесистая местность, что не похоже на ближневосточный ландшафт. Например, в секторе Газа в основном песчаный грунт и фактически пустыня», – указал спикер. По его мнению, в Ливане ЦАХАЛ будет активнее применять для передвижения тяжелую технику – бронетранспортеры и танки.
Впрочем, тактика ведения боев израильской армии в Ливане будет отличаться еще по одной причине. «Дело в том, что сектор Газа очень плотно заселен, чего нельзя говорить о южных регионах Ливана. Там практически нет городской местности, в отличие от сектора Газа. Это главное отличие», – пояснил политолог.
Эксперт исключает сценарий, при котором ЦАХАЛ может попасть в ловушку или засаду, как это было в ходе Второй ливанской войны в 2006 году. «Во-первых, «Хезболла» почти не способна вести боевые действия. Во-вторых, израильские военные учли прошлый опыт», – отметил он. Кроме того, за ливанское формирование вряд ли заступится Тегеран.
«Иран не станет ничего предпринимать до выборов в США. Руководство Исламской Республики хотело бы, чтобы к власти пришли демократы. Тогда, по их мнению, Вашингтон отвернется от Израиля, и у Ирана появится шанс. В противном случае, если Тель-Авив не встретит никакого препятствия, то может быть нанесен ракетный удар по иранской ядерной инфраструктуре», – допускает Ципис.
Вместе с тем он не исключает участия американских военных ливанской операции. Собеседник напомнил, что Пентагон поддержал операцию ЦАХАЛ. Иной позиции по отношению к происходящему придерживается Анкара. Политолог считает возможным сценарий, при котором Турция может быть втянута в войну, однако, как добавил эксперт, это маловероятно. «Государство находится в непосредственной близости к региону и обладает мощной армией. Но у Эрдогана связаны руки членством в НАТО. Я предполагаю, что Анкара не будет «бить посуду», но возможно всякое», – детализировал Ципис.
Что касается ООН, от которой Эрдоган требует решительных действий, то организация почти бессильна, считает он. «У организации есть миротворческие подразделения, но они не остановят ЦАХАЛ. Единственное, что может сделать мировое сообщество, – дипломатическое принуждение Израиля к прекращению огня. Но в этом активное участие примет и НАТО. Можно предположить, что попытаются разыграть югославский сценарий», – считает политолог.
Пока же генштаб Израиля будет принимать решения исходя из своих интересов. «Если израильским военным удастся достичь цели и зачистить Южный Ливан, то встанет вопрос о том, оставит ли Израиль свой контингент там. Здесь возможны три сценария: либо армия Южного Ливана, которая была расформирована, будет реабилитирована, либо еврейское государство выведет войска и на территории будут только войска Ливана, либо ЦАХАЛ оставит свои подразделения», – перечислил он.
На этом фоне любопытна операция в секторе Газа. Спикер напомнил, что на протяжении последних шести месяцев израильская армия там «буксует». «Операция вышла из-под контроля. Израильское командование находится в тупике: ХАМАС не ликвидирован, беженцы не могут вернуться домой, судьба заложников не решена. Сейчас Израиль перебрасывает свои подразделения из сектора Газы на север страны. Я думаю, действия на этом направлении постепенно сойдут на нет», – заключил Ципис.
Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы». «В соответствии с решением правительства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации в том числе в секторе Газа.
Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».
Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – отмечается в сообщении.
Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений. На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.
Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
Эксперт Семенов: Действия Израиля против Ливана сплотили местное население вокруг «Хезболлы»
Водораздела между мусульманами-суннитами, христианами и сторонниками шиитского движения «Хезболла» по отношению к операции Израиля нет, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он усомнился в том, что некоторые части ливанского общества могут поддержать действия ЦАХАЛ.
«Та же «Хезболла» воевала в Сирии вместе с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в России). У нее сохраняется военный батальон, который называется «Бригада рассвета», и на юге страны они действуют в составе войск «Хезболлы», – напомнил Семенов.
Кроме того, немало союзников объединения есть и среди местных христиан, а также политических организаций, например, в составе партии «Амаль». «Имеется целая «Коалиция 8 марта», которая, сложилась после «Кедровой революции» 2005 года. Там представлена и «Хезболла», – напомнил спикер.
С недавних пор движение поддерживают даже ливанские друзы. Это произошло после удара по району Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в июле этого года, тогда погибло более 10 человек. «Часть Голан оккупирована Израилем. В ударе обвиняли «Хезболлу». Но лидер ливанских друзов, которые до этого находились в сложных, а порой и в конфликтных отношениях с «Хезболлой», выступил в поддержку движения. Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», – добавил эксперт.
Впрочем, Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался гибели в конце прошлой недели генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара Тель-Авива.
«Я не наблюдал открытой радости по поводу его смерти. Да, у него были противники, но сейчас такая радость сродни самоубийству. Это могут позволить себе лишь какие-нибудь маргиналы. Одно дело, если бы Насрулла погиб в междоусобной войне, сирийском конфликте, но его смерть произошла в борьбе с израильской агрессией. А это в корне меняет дело», – рассказал востоковед.
Семенов напомнил, что исторически у Тель-Авива имелись союзники среди жителей Южного Ливана, откуда временно были изгнаны местные шииты, которые затем присоединились к «Хезболле». На этой территории при поддержке Израиля даже была создана марионеточная армия. «Но под давлением «Хезболлы» местные произраильские активисты сбежали», – добавил эксперт.
Христиане в Ливане тоже лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», – подчеркнул Семенов.
То же самое можно сказать и о ливанской армии, которая вряд ли будет заодно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ее рядах есть сунниты, шииты. Если гипотетически допустить, что какие-то бригады из христиан, которые были противниками «Хезболлы» во время гражданской войны, попытаются поддержать ЦАХАЛ, то другие части группы, например, бригады из бойцов движения «Амаль», наоборот, будут за движение, и тогда начнется новая гражданская война», – полагает эксперт.
Семенов также отреагировал на пост французского либерального философа Бернара-Анри Леви в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) о том, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и назвал операцию «историческим моментом не только для израильтян, но и для ливанцев, арабов и восточных христиан». По мнению эксперта, такая точка зрения не популярна в Бейруте. «Конечно, на Западе пытаются играть на существующих противоречиях, но никто в стране не звал Тель-Авив воевать за них», – напомнил спикер.
Собеседник особо отметил военный потенциал «Хезболлы». «Основная сила – это пехотные батальоны и дивизии. По самым пессимистичным сообщениям, после подрыва пейджеров пострадали до 15% бойцов. С другой стороны, есть сообщения о том, что ранения получил в основном гражданский персонал движения, а боевые подразделения, несмотря на гибель руководства, продолжают функционировать», – заключил Семенов.
Напомним, израильские ВВС продолжают наносить точечные удары по Бейруту. Ранее ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана. В самом Тель-Авиве говорят о проведении «ограниченных рейдов» против «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные планируют провести наземную операцию в максимально сжатые сроки.
Часть территории вдоль границы с Ливаном объявлена ЦАХАЛ закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь, что вынудило ливанскую армию отойти с нескольких позиций на юге страны. По данным западных СМИ, Тель-Авив проводит разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».
Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД проанализировали разницу между операциями ЦАХАЛ в Газе и в Ливане, и предположили дальнейший ход боевых действий на юге страны.
Эрдоган спрогнозировал попытку Израиля атаковать «турецкие земли»
«Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он предположил, что Израиль, нанося удары в Газе и в Ливане, пытается втянуть в конфликт все страны региона.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему операция Израиля против Ливана может зайти в тупик.
Это предупреждение было передано в Израиль примерно в полдень по местному времени, что вызвало обеспокоенность среди местных властей, сообщает РИА «Новости».
Израильский чиновник отметил, что последние разведданные свидетельствуют о высокой вероятности нападения, что делает ситуацию особенно напряженной. Несмотря на отсутствие конкретных деталей о возможных целях или методах атаки, израильские силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения возможных угроз.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и страны Европы в лживых обещаниях о перемирии в обмен на заверения Ирана не отвечать на убийство Исмаила Хании.
МИД России выразил солидарность с Ливаном, подвергшимся нападению Израиля
В заявлении МИД России подчеркивается солидарность с руководством и народом этой страны. «Искренне соболезнуем родным и близким погибших», – говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
По данным дипведомства, при израильском вторжении в Ливан погибли десятки гражданских лиц, и число жертв может расти из-за комбинированного характера нападения, в котором задействованы различные рода войск.
В МИД России осудили действия Израиля, отметив, что нападение на Ливан может усилить напряженность на Ближнем Востоке. «Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболлы», приведет к дальнейшей эскалации насилия в Ближневосточном регионе», – подчеркнули в МИД.
В связи с этим Москва призвала израильские власти незамедлительно прекратить военные действия и вывести войска с ливанской территории, а также начать поиск мирных решений для урегулирования конфликта.
США выразили частную поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», несмотря на возникшие разногласия внутри американской администрации.
Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла». Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам.