В секторе Газа погибли 16 человек от израильских авиаударов

Палестинское агентство WAFA сообщило о 16 погибших от ударов Израиля в Газе

Tекст: Денис Тельманов

По информации палестинского информационного агентства WAFA, в результате последних израильских авиаударов в секторе Газа погибли не менее 16 человек.

Девять из них - члены одной семьи, которые стали жертвами удара авиабомб по жилому дому, расположенного на востоке города Газа. Четыре человека, включая одного ребенка, были найдены под обломками дома в лагере беженцев Эль-Бурейдж.

Три человека погибли в результате удара по лагерю беженцев Нусейрат.



Как сообщает WAFA, с 7 октября 2023 года, после обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с действиями радикального палестинского движения ХАМАС, погибли 41 965 мирных жителей, и более 97 тыс. человек получили ранения.

Ситуация обострилась после того, как боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию, что привело к уничтожению инфраструктуры и захвату заложников.

В ответ Израиль установил полную блокаду Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что Израиль потребовал эвакуацию пациентов и медицинских работников из трех больниц на севере анклава. Израильские силы окружили больницу «Камаль Адван», открыли огонь по офису администрации и угрожают разрушить ее, если эвакуация не будет проведена.