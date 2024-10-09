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Израиль потребовал эвакуировать три больницы в секторе Газа
Израиль потребовал эвакуации больниц в Газе под угрозой разрушения
Минздрав Газы заявил об угрозе закрытия больницы «Камаль Адван» из-за дефицита топлива.
Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что Израиль потребовал эвакуацию пациентов и медицинских работников из трех больниц на севере анклава, сообщает РИА «Новости». Израильские силы окружили больницу «Камаль Адван», открыли огонь по офису администрации и угрожают разрушить ее, если эвакуация не будет проведена.
Больница «Камаль Адван» сталкивается с критической нехваткой топлива и может прекратить работу в течение нескольких часов.
Израиль также требует эвакуации Индонезийской больницы и больницы «Аль-Ауда», иначе, как заявлено, их ждет судьба больницы «Аш-Шифа» – разрушение, убийства и аресты.
Эти события происходят на фоне недавней операции «Железные мечи», которую Израиль начал после масштабной ракетной атаки из сектора Газа 7 октября.
В результате атак и последующих операций погибло более 1,2 тыс. человек в Израиле, а сектор Газа оказался в полной блокаде со стороны Израиля.
Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.