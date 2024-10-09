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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    20 комментариев
    9 октября 2024, 00:14 • Новости дня

    Израиль потребовал эвакуировать три больницы в секторе Газа

    Израиль потребовал эвакуации больниц в Газе под угрозой разрушения

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав Газы заявил об угрозе закрытия больницы «Камаль Адван» из-за дефицита топлива.

    Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что Израиль потребовал эвакуацию пациентов и медицинских работников из трех больниц на севере анклава, сообщает РИА «Новости». Израильские силы окружили больницу «Камаль Адван», открыли огонь по офису администрации и угрожают разрушить ее, если эвакуация не будет проведена.

    Больница «Камаль Адван» сталкивается с критической нехваткой топлива и может прекратить работу в течение нескольких часов.

    Израиль также требует эвакуации Индонезийской больницы и больницы «Аль-Ауда», иначе, как заявлено, их ждет судьба больницы «Аш-Шифа» – разрушение, убийства и аресты.

    Эти события происходят на фоне недавней операции «Железные мечи», которую Израиль начал после масштабной ракетной атаки из сектора Газа 7 октября.

    В результате атак и последующих операций погибло более 1,2 тыс. человек в Израиле, а сектор Газа оказался в полной блокаде со стороны Израиля.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.

    6 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

    Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, пытаясь сыграть на запросах электората – в стране большая исламская община и общественное мнение явно не на стороне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее из-за заявления Макрона между Францией и Израилем разразился скандал.

    «Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

    «При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

    В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

    В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    6 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной

    Елисейский дворец посчитал реакцию Нетаньяху на предложение Макрона остановить поставки оружия Израилю чересчур резкой

    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок вооружений является слишком резкой, заявил Елисейский дворец.

    «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse заявление Парижа. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе. Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «Президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – заявил Нетаньяху.


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    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

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    7 октября 2024, 23:47 • Новости дня
    Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута

    Израильские ВВС атаковали цели «Хезболлах» в южных районах Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлах» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    Израильские ВВС совершили массированные удары по южным районам Бейрута, включая квартал Эль-Мрейджи и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.

    Основные цели атак – объекты шиитской организации «Хезболлах». По информации портала Lebanon 24, среди пораженных объектов оказались штаб военной разведки и склады с оружием.

    Телеканал Al Jadeed сообщил, что удары были направлены на ликвидацию заместителя генсека «Хезболлах» шейха Наима Касема.

    В результате ночных атак серьезно пострадали жилые кварталы и предместья, где расположены штабные офисы «Хезболлах».

    По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авианалетов погибли 22 человека, а 111 получили ранения. Цели ударов включали не только Бейрут, но и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.

    Ранее постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

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    6 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран временно приостановил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Иранский представитель Организации гражданской авиации Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы в аэропортах страны были отменены с вечера воскресенья до утра понедельника, передает РИА «Новости». Это решение связано с возникшими ограничениями на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Согласно заявлению Язерлу, полеты были приостановлены с 21.00 воскресенья, 6 октября, до 6.00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени. Целью временной остановки авиасообщения является обеспечение безопасности в условиях обострения ситуации.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

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    7 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу

    В результате ракетных обстрелов с территории Ливана в Израиле пострадали десять человек

    Tекст: Антон Антонов

    Города Тверия и Хайфа в Израиле подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана, сообщил Ynet. «Хезболла» заявила, что обстреляла израильские военные базы.

    В городе Тверия, расположенном на берегу озера Кинерет, один человек получил тяжелые ранения осколками и был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

    В Хайфе, крупнейшем городе на севере Израиля, также пострадали несколько человек. Согласно информации службы скорой помощи, 13-летний подросток получил осколочное ранение головы и находится в состоянии средней тяжести. 22-летний молодой человек пострадал от травмы головы, вызванной выбитым взрывной волной окном. Оба доставлены в больницы.

    Кроме того, 73-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. Легкие ранения были зафиксированы у трех человек, а два человека травмировались при попытке добраться до убежищ. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

    Армия Израиля сообщила, что было выпущено пять ракет в сторону Хайфы, после чего под обстрелом оказалась Тверия, где также фиксировались падения ракет и объявлялась воздушная тревога.

    «Хезболла» заявила, что нанесла удары по базе Кармель у Хайфы и базе Нимра в Тверии, а также по городу Сафед, поселениям Бирам, Йифтах, Кармиэль, Кафр-Гилад, Маалот и Маргалиот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал проведение полноценной военной операции против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана.

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    7 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Эрдоган заявил, что Нетаньяху остановят так же, как Гитлера

    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В годовщину начала конфликта в Газе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер.

    Эрдоган подчеркнул, что Израиль понесет ответственность за действия, которые он квалифицирует как геноцид, совершаемый в секторе Газа. Турецкий лидер пообещал продолжать борьбу против политики израильского правительства, заявив, что мир должен принять такую «благородную» позицию, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему за год ситуация на Ближнем Востоке фактически перевернулась и какое значение происходящее имеет для России.

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    7 октября 2024, 19:28 • Новости дня
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшиеся в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или исчезнуть, заявил официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.

    Он напомнил о судьбе пропавшего без вести израильского летчика Роне Араде, который исчез 36 лет назад, передает ТАСС.

    Также представитель группировки добавил, что судьба заложников зависит от решений Израиля. Они также могут попасть под перекрестный огонь и погибнуть от рук израильских солдат.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности.

    Напомним, в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года взяли заложников. Всего было захвачено 250 человек. В ответ израильская сторона начала операцию в секторе Газа. К настоящему моменту, согласно данным Израиля, у ХАМАС в плену остаются 62 заложника и 39 тел людей, попавших в заложники.

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    6 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    США усилили давление на Израиль для перемирия

    Харрис заявила, что США продолжат давление на Израиль для перемирия в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис заявила о продолжении давления на Израиль и арабских лидеров с целью заключения перемирия в Газе и освобождения заложников.

    США намерены продолжать оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS. Она подчеркнула, что работа с руководством Израиля направлена на ясное изложение принципов США, которые включают необходимость гуманитарной помощи и заключение сделки для освобождения заложников и установления прекращения огня.

    Харрис отметила, что США не собираются останавливаться в плане оказания давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров. Она подчеркнула, что дипломатические усилия США являются постоянными и направлены на достижение мира в регионе.

    Отвечая на вопрос о том, является ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху близким союзником США, Харрис ушла от прямого ответа, акцентируя внимание на том, что настоящий союз существует между народами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для содействия политическому урегулированию конфликта в Газе, в то время как США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения, а Израиль, в свою очередь, не гарантировал отказ от ударов по ядерным объектам Ирана.

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    8 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами

    Армия Израиля зафиксировала обстрел Хайфы из Ливана 85 ракетами

    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские военные зарегистрировали массированный ракетный обстрел из Ливана в сторону Хайфы, выпущено около 85 ракет.

    Как сообщает ТАСС, израильская армия зафиксировала массированный обстрел в направлении Хайфы. В сторону крупнейшего северного города Израиля из Ливана было выпущено около 85 ракет. Информация об ущербе и пострадавших на данный момент уточняется.

    В ответ на атаку израильские воздушные силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. По данным местной службы гражданской обороны, бомбардировка затронула квартал Рувейс и здания на проспекте Хади Насруллы. Из-за продолжающегося обстрела пожарные и спасательные службы не могут добраться до пострадавших районов, что усложняет ликвидацию последствий атаки.

    Ранее отряды «Хезболлы» заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

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    6 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Израиль атаковал позиции армии Сирии

    ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Хомс

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции сирийской армии в провинции Хомс подверглись ударам израильских ВВС, сообщило минобороны Сирии.

    Израильские самолеты провели атаку «со стороны севера Ливана». В результате атаки нанесен материальный ущерб, передает РИА «Новости».

    Напомним, в начале октября израильские войска атаковали объекты в провинциях Дераа и Эс-Сувейда на юге Сирии. В пятницу трассу Дамаск – Бейрут перекрыли из-за ударов Израиля.

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    7 октября 2024, 00:54 • Новости дня
    Аэропорты Ирана возобновили работу

    Представитель Организации гражданской авиации Ирана Язерлу сообщил о возобновлении работы аэропортов

    Аэропорты Ирана возобновили работу
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране отменяются введенные ранее ограничения на работу аэропортов, возобновляется авиасообщение, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

    Язерлу уточнил, что авиасообщение восстановлено с 23.00 (22.30 мск). Первым вернулся к работе Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    Напомним, вечером в воскресенье Иран объявил, что решено приостановить все авиарейсы до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Израиль готовит военный ответ на иранскую ракетную атаку.

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    7 октября 2024, 14:39 • Новости дня
    Иран начал разрабатывать договор о военной помощи в случае атаки США и Израиля

    Иранский парламент начал разрабатывать законопроект о военной помощи в случае атаки США и Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Ирана разрабатывает законопроект о «Пакте сопротивления» с ближневосточными странами и движениями, предусматривающий создание оперативного штаба и оказание военной помощи в случае атаки США или Израиля, сообщает агентство Tasnim.

    Этот пакт предполагает оказание военной и экономической помощи в случае нападения США или Израиля на одну из стран-участниц соглашения, сообщает ТАСС.

    Соглашение, согласно источнику, также подразумевает создание оперативного штаба, ответственного за координацию военных операций и проведение учений. Высший совет национальной безопасности Ирана будет ответственен за распределение обязанностей и реализацию плана.

    Как отмечают разработчики законопроекта, Иранский совет безопасности будет заниматься рассмотрением заявок на присоединение к «Пакту сопротивления». Договор нацелен на оказание взаимопомощи в кризисных ситуациях и формирование единой военной инфраструктуры для противодействия угрозам со стороны Израиля и западных стран.

    Тегеран рассматривает в качестве своих союзников так называемую «Ось сопротивления», в которую входят ливанское шиитское движение «Хезболлах», палестинская группировка ХАМАС, йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» и «Исламское сопротивление Ирака». Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента после его доработки.

    В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. В ходе операции израильские ВВС убили двух высокопоставленных членов ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    «Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО

    Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности

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    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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