Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.9 комментариев
ВС Израиля ударили по жилому зданию в Дамаске
При ударе ВС Израиля по Дамаску семь человек погибли, одиннадцать пострадали
В Дамаске израильские военные нанесли удар по жилому дому, что привело к гибели семи человек и ранению одиннадцати, включая женщин и детей.
По информации Минобороны Сирии, израильские военные совершили удар по жилому зданию в квартале Мезза в Дамаске. Атака произошла вечером около 20:15 по местному времени, передает ТАСС.
Согласно заявлению министерства, израильская агрессия была осуществлена с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот. В результате нападения были выпущены три ракеты, которые попали в жилое и коммерческое здание в густонаселенном районе Дамаска.
Жертвами удара стали семь мирных жителей, среди которых были дети и женщины. Кроме того, одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести. Удар вызвал значительное разрушение здания и панику среди местных жителей, проживающих в этом районе.
Ранее сообщалось, что позиции сирийской армии в провинции Хомс подверглись ударам израильских ВВС, сообщило минобороны Сирии.