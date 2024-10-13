Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ ударным БПЛА «Иноходец» в Курской области
Минобороны России представило видеозапись, на которой видно уничтожение с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» двух боевых машин ВСУ в Курской области .
Минобороны России в Telegram-канале опубликовало видеозапись с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец» в приграничной зоне Курской области.
По данным ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.
В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.
Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники.