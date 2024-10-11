Трамп отказался от гольфа после покушения

NBC News: Трамп отказался от гольфа до выборов из-за угрозы безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает NBC News со ссылкой на источники, на этот шаг Трамп пошел по совету исполняющего обязанности директора Секретной службы США Рональда Роу, который заявил о невозможности обеспечения должной безопасности во время игры, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отказ от гольфа существенно повлияет на жизненный уклад Трампа, который, будучи президентом, провел на своих гольф-площадках более 260 дней. Хотя Трамп известен своей страстью к игре, теперь он не выходит на поле, и если ситуация не изменится, это станет самым длительным периодом его отказа от гольфа со времен пандемии, когда он не играл два месяца, говорится в сообщении.

В сентябре Трамп признался, что после двух покушений на его жизнь он начал беспокоиться за безопасность членов своей семьи. Ранее Трамп рассказал детали покушения, совершенного на него на территории гольф-клуба, где состоялась вторая попытка покушения. Отмечается, что проверку территории американская Секретная служба не провела.