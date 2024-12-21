Минобороны Китая обвинило США в дискредитации китайской армии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, доклад Пентагона неправильно интерпретирует национальную оборонную политику КНР и вмешивается во внутренние дела страны, передает ТАСС.

Сяоган подчеркнул, что США распространяют нарратив о так называемой китайской угрозе, и выразил глубокое недовольство и решительный протест в связи с этим.

Доклад Пентагона, опубликованный в среду, предполагает, что Китай способен к 2030 году развернуть свыше 1 тыс. ядерных боезарядов. По текущим оценкам, китайский ядерный арсенал включает более 600 боезарядов. Вашингтон также отмечает, что военно-морские силы Китая стали крупнейшими в мире и подчеркивает, что Пекин тратит на армию больше, чем заявляет официально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР. Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ.