Россия увеличила импорт хмеля из США до пятнадцатилетнего максимума
Россия в феврале 2026 года увеличила импорт хмельного экстракта из США, который используется в том числе для изготовления пива, до максимальной за 15 лет суммы – более 800 тыс. долларов, следует из данныхамериканской статслужбы.
Россия существенно нарастила закупки хмельного экстракта из США, сообщает РИА «Новости». В феврале 2026 года в страну было ввезено экстракта на сумму 819,3 тыс. долларов, что стало рекордом с июня 2011 года, когда объем закупок достигал 968,1 тыс. долларов.
В феврале прошлого года поставок данного сырья из США не фиксировалось. За указанный период Россия заняла седьмое место среди всех покупателей американского хмельного экстракта, заняв 5,5% в общем объеме экспорта из США.
Лидерами по закупкам стали Мексика, Бельгия и Бразилия, их доля составила 18,4%, 12,7% и 8,6% соответственно. Хмельный экстракт широко используется для производства пива и других напитков.
Ранее США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца.