Бастрыкин запросил доклад после жалоб в ЖК «Селигер сити»

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о проверке после жалоб на мигрантов в ЖК «Селигер сити»

Как сообщает ТАСС, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, инициированной по жалобам жителей ЖК «Селигер сити» на проживающих в подземных гаражах мигрантов.

По информации следствия, в социальных сетях поступили жалобы от жителей на противоправные действия мигрантов и бездействие управляющей компании.



Жители рассказали, что мигранты и охранники обосновались в двух подземных гаражах жилого комплекса. В связи с этим ГСУ СК России по Москве проводит проверку.

Бастрыкин поручил руководителю московского управления Стрижову доложить о текущем состоянии дел и выясненных обстоятельствах. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом СК России.

Пожар в ЖК «Селигер сити» произошел в ночь на 30 сентября. В результате инцидента пострадали четыре человека, пятерых удалось спасти, включая одного ребенка. Один человек погиб.

По предварительным данным, причиной возгорания стали газовые баллоны, хранившиеся в одной из квартир.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело после гибели человека в результате самопроизвольного хлопка газа и возгорания в ЖК «Селигер сити», при этом двое пострадавших, включая ребенка, были госпитализированы.