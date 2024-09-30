Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
После гибели человека в ЖК «Селигер сити» в Москве возбудили дело
В Москве возбуждено уголовное дело после гибели человека в результате самопроизвольного хлопка газа и возгорания в ЖК «Селигер сити», при этом двое пострадавших, включая ребенка, были госпитализированы.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в жилом комплексе «Селигер сити», передает ТАСС. Дело открыто на основании ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.
По предварительным данным, в квартире на Ильменском проезде произошел самопроизвольный хлопок газа в баллонах, что вызвало возгорание. В результате происшествия один человек погиб. Двое других пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницы. Ребенок после осмотра был отпущен домой, его здоровью ничего не угрожает.
Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые экспертизы, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Также идут допросы свидетелей, чтобы установить все детали произошедшего. В процессе расследования будет собран характеризующий материал на владельца квартиры, где произошел инцидент.
Ранее сообщалось, что открытое горение в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве было ликвидировано, семь человек, включая ребенка, спасены.