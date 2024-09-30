После гибели человека в ЖК «Селигер сити» в Москве возбудили дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в жилом комплексе «Селигер сити», передает ТАСС. Дело открыто на основании ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

По предварительным данным, в квартире на Ильменском проезде произошел самопроизвольный хлопок газа в баллонах, что вызвало возгорание. В результате происшествия один человек погиб. Двое других пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницы. Ребенок после осмотра был отпущен домой, его здоровью ничего не угрожает.

Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые экспертизы, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Также идут допросы свидетелей, чтобы установить все детали произошедшего. В процессе расследования будет собран характеризующий материал на владельца квартиры, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что открытое горение в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве было ликвидировано, семь человек, включая ребенка, спасены.