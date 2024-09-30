«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.4 комментария
Пожарные спасли семь человек при пожаре в жилом доме в Москве
Открытое горение в московском жилом доме на Ильменском проезде ликвидировано МЧС
Открытое горение в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве было успешно ликвидировано, семь человек, включая ребенка, были спасены, сообщает ГУ МЧС.
Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве было успешно ликвидировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МЧС.
«Открытое горение ликвидировано», – приводит агентство сообщение ведомства.
Ранее, в связи с пожаром в жилом комплексе «Селигер Сити», департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. Это вызвало временные неудобства для автолюбителей и жителей района.
Представители МЧС ранее информировали, что огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этажи комплекса. Сотрудники спасательных служб эвакуировали семь человек, включая ребенка.
Благодаря оперативной работе пожарных, удалось избежать серьезных последствий для жильцов и минимизировать материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелась реконструируемая поликлиника.