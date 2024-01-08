Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Школы в ХМАО решили перевести на дистант из-за кори
Власти Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе приняли решение о переводе школ на дистанционное обучение из-за случаев заболевания корью среди детей.
Как сообщили в нижневартовском департаменте образования, школы переводятся на дистанционное обучение «в связи с регистрацией заболеваемости корью среди детского населения, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей», передает РИА «Новости».
Дистанционное обучение в школах Нижневартовска продлится с 9 по 21 января, уточнили в департаменте.
В декабре студентов юрфака МГУ перевели на дистант из-за кори.