Школы в ХМАО решили перевести на дистант из-за кори

СМИ: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

КП: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

Tекст: Алексей Дегтярев

У группы «Сплин» в 2024 году запланированы только два концерта, в феврале один должен пройти в Лондоне, второй в марте в Будве (Черногория), пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, там проданы только дешевые билеты «на галерке».

Егор Бортник (Лева из «Би-2», признан иноагентом в России) запланировал концерты там, где за границей отдыхают соотечественники, это Турция и Пхукет. Стоимость билетов в Стамбуле составляет от 8,9 тыс. рублей. На новогодние праздники у группы не было частных концертов.

Дубайский концерт Земфиры (признана иноагентом в России) в декабре отменили, поскольку 70% билетов не удалось продать. В билет за 120 тыс. рублей был включен ужин.

Билеты на концерт «Машины времени» с иноагентом Андреем Макаревичем в Ереване, который перенесли с осени на апрель, продаются от 2,8 тыс. рублей, но аншлага нет.

У остальных сбежавших артистов ситуация с концертами еще хуже – их нет или отменяют из-за отсутствия продаж билетов, а Светлана Лобода и Вера Брежнева, как пишет издание, и вовсе остались без работы.