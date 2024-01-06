На Украине словом 2023 года стала «мобилизация»

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации, пишет ТАСС.

Среди других претендентов на то, чтобы стать словом года, были «контрнаступление», «уклонист» (мужчина, уклоняющийся от мобилизации), «яйца по 17 гривен» (отсылка к резонансному скандалу в Минобороны Украины – как олицетворение коррупции), «дрон» (боевой беспилотный летательный аппарат), «позиционная война» (реакция на публикацию статьи главкома ВСУ Валерия Залужного о переходе военного конфликта на новый этап), и выражение «лето в Крыму» в значении завышенных ожиданий (отсылка к заявлениям некоторых представителей украинских властей о планах захватить Крым), передает Газета.Ru.

Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

Напомним, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если вступит в силу новый законопроект о мобилизации, власти Украины могут отправить на фронт инвалидов. Также речь идет об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.