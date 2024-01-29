Украинским военным решили дать новые знания

На Украине решили открыть курсы украинского языка для военных

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, курсы откроют для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на владение госязыком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. Также омбудсмен указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины.

Ранее на Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке.