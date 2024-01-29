Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.11 комментариев
Украинским военным решили дать новые знания
На Украине решили открыть курсы украинского языка для военных
Военнослужащие ВСУ смогут изучить украинский язык на курсах, которые для них в ближайшее время откроют, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
По его словам, курсы откроют для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на владение госязыком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. Также омбудсмен указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины.
Ранее на Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке.