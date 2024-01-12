На Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке

Уполномоченный по защите украинского языка Креминь назвал угрозой национальным интересам страны ввоз книг на русском языке

Tекст: Александра Юдина

По его словам, контрабандный ввоз русскоязычной, в том числе и запрещенной, литературы является огромной угрозой для национальных интересов Украины, передает ТАСС.

«Чем скорее мы это заблокируем, тем сильнее будет наша позиция как внутри страны, так и на международной арене», – подчеркнул Креминь. При этом он выразил недовольство действиями Минкультуры Украины, которое «все еще не утвердило госпрограмму развития украинского языка».

Кроме того, Креминь отметил, что на Украине уже не осталось государственных издательств и государственных типографий. По его мнению, это означает, что государство не контролирует процесс издания книг, которые бы должны были составлять основу государственной культурной политики.

На Украине назвали неконституционными попытки приравнять английский язык к украинскому.