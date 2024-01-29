Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.