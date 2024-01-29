Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.8 комментариев
Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.
По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»
Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.