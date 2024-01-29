Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.8 комментариев
Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ
Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ
Украинские власти должны говорить населению правду о ситуации на фронте вместо постоянной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире канала «Прямой».
По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».
«Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.
Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.
Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.