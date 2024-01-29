Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».

«Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.

Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.

Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.