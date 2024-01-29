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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    11 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 13:39 • Новости дня

    WSJ: Украине не хватает ни вооружения, ни мотивированных военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону, пишет американская газета Wall Street Journal.

    По данным издания, ВПК Украины не может обеспечить потребности армии, самые мотивированные украинские военные давно ушли добровольцами, часто говорят, что устали, передает РИА «Новости».

    Прошлый год, как сообщает WSJ, был «разочаровывающим» для Украины, поскольку она, потеряв тысячи военных, смогла взять лишь несколько деревень, а сейчас, если Запад не поможет Киеву, Россия может в итоге прорвать украинскую оборону в Донбассе.

    Как приводит газета слова бывшего директора лондонского аналитического центра «Королевский объединенный институт оборонных исследований» Майкла Кларка, с артиллерийским преимуществом до конца года ВС России могут забрать оставшийся Донбасс.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

    29 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

    Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы занимались созданием дальнобойного вооружения, но разработка пресеклась после российского ракетного удара, который произошел 29 декабря, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

    По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

    Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    29 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Венгрии жестко ответили на угрозы ЕС из-за Украины

    Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия в вопросе выделения пакета помощи Украине не поддастся на шантаж со стороны Европейского союза, который нацелился на «экономические слабости» республики и собрался поставить под угрозу валюту страны, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    Бока в соцсетях заявил, что публикация в газете Financial Times о планах ЕС оказать давление на Будапешт только подтверждает заявления венгерского правительства. На самом деле, по его словам, Брюссель использует доступ к фондам ЕС, чтобы оказывать давление на европейские страны, передает РИА «Новости».

    Будапешт, как подчеркнул политик, «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». Он добавил, что Венгрия продолжит участие в переговорах, но на шантаж не поддастся.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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    29 января 2024, 11:35 • Новости дня
    Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Губернатор Евраев: Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области предотвращена системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Михаил Евраев.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что на месте происшествия в настоящее время работают правоохранители и спецслужбы. В результате никто не пострадал, возгорания нет, уточнил губернатор.

    Об атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле ранее в понедельник писали СМИ.

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    29 января 2024, 11:07 • Новости дня
    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник

    «360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле

    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник
    @ Александр Чипурин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле в понедельник пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщают СМИ.

    БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.

    Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.

    В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.

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    28 января 2024, 16:37 • Новости дня
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Шольц выступил на конференции Социал-демократической партии Германии. Канцлер уверен, что ФРГ не должна помогать Украине в таком большом объеме. Кроме того, по его словам, на саммите ЕС он поднимет вопрос распределения нагрузки помощи Киеву, передает ТАСС.

    По мнению Шольца, в конфликте на Украине «сейчас наступил решающий момент».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    29 января 2024, 05:41 • Новости дня
    Украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существующая демографическая ситуация на украинской территории стала «бездной национальной катастрофы», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    С 2017 года рождаемость в стране уменьшилась с 364 детей в год до 187 тыс. в 2023 году, она сократилась на 48% (177 тыс.), заявил Кущ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что при обретении Украины независимости рождаемость там превышала 500 тыс. человек в год.

    По словам эксперта, за ближайшие 30 лет в стране появится лишь 4,5 млн новых украинцев. Это при условии, если рождаемость не будет падать, и все родившиеся доживут до взрослого возраста и не уедет за рубеж.

    Основу Украины через 30 лет будут составлять менее 4 млн молодых людей, на деле же показатель приблизится к 2-3 млн человек. Кущ назвал это «бездной национальной катастрофы».

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в стране осталось 23 млн человек.

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    29 января 2024, 13:12 • Новости дня
    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»

    Боррель: ЕС не видит света в конце украинского туннеля

    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз ввел обширные санкции против России, однако уничтожить российскую оборонную промышленность не удалось, «она все еще существует», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель констатировал, что боевые действия на Украине продолжаются и «только усиливаются». «И мы не видим света в конце украинского туннеля», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    29 января 2024, 03:18 • Новости дня
    Спецпредставитель Лаврентьев: Украинские «спецы» действуют в разных странах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российской стороны есть информация о том, что украинские спецподразделения действуют на территории нескольких государств, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Российская Федерация обладает данными об использовании своих спецподразделений украинцами в разных странах, в Сирии они не задействованы, сказал Лаврентьев в интервью ТАСС.

    Напомним, в апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России.

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    29 января 2024, 09:32 • Новости дня
    Власти Харьковской области стали обесточивать районы

    Марочко: Власти Харьковской области обесточивают районы для принудительной эвакуации людей

    Tекст: Ольга Никитина

    Целые районы на севере и западе Харьковской области отключают от энергоснабжения по решению подконтрольной Киеву администрации, таким образом местные власти хотят ускорить принудительную эвакуацию населения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко сообщил РИА «Новости», что мирных граждан таким образом вынуждают покидать свое жилье.

    Кроме того, отметил эксперт, высвобождаются мощности, которые Киев перенаправляет для военных предприятий с дефицитом электроэнергии.

    В январе Харьковская областная военная администрация, которая подчиняется Киеву, объявила о начале обязательной эвакуации по «соображениям безопасности» в двух общинах Купянского района.

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    29 января 2024, 07:45 • Новости дня
    Над Брянской областью уничтожен украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на понедельник попытался провести террористическую атаку на территории Брянской области, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ведомство сообщало, что на Купянском направлении расчет РСЗО «Торнадо-Г» отразил атаку штурмовиков ВСУ на позиции российских войск.

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    28 января 2024, 22:14 • Новости дня
    МВД повторно объявило украинского журналиста Гордона в розыск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский журналист (признан иноагентом в России) Дмитрий Гордон вновь объявлен в розыск российским Министерством внутренних дел, соответствующая запись появилась в базе розыска ведомства.

    В записи указан Дмитрий Ильич Гордон, украинец 1967 года рождения, отмечается, что он повторно объявлен в розыск, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Источник уточнил, что повторно лицо объявляют в розыск в случае заведения нового уголовного дела.

    Собеседник РИА «Новости» заявил, что в отношении Гордона заведено дело по статье о публичных призывах к терроризму.

    До этого Гордон заявлял, что его дети не воюют на стороне Украины, поскольку один из них страдает от тяжелого заболевания, а двое других – живут в США.

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    29 января 2024, 04:06 • Новости дня
    ВС России с помощью FPV-дронов поразили три лодки с десантом ВСУ на Днепре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные на Херсонском направлении уничтожили три моторных лодки с украинским десантом у правого берега Днепра с помощью дронов, сообщило Минобороны России.

    Подразделения беспилотников из состава группировки «Днепр» запустили FPV-дрон, оператор вывел его на три моторные лодки ВСУ у правого берега реки, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В этот момент на лодки грузился десант. Беспилотник зашел на одну из них, его помощник скорректировал полет аппарата, точно наводя его на цель.

    Дрон точно поразил плавсредство, повторными ударами других беспилотников уничтожены две другие лодки. Уцелевшие украинские военные сбежали, оставив убитых и раненых.

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