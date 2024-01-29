Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным издания, ВПК Украины не может обеспечить потребности армии, самые мотивированные украинские военные давно ушли добровольцами, часто говорят, что устали, передает РИА «Новости».

Прошлый год, как сообщает WSJ, был «разочаровывающим» для Украины, поскольку она, потеряв тысячи военных, смогла взять лишь несколько деревень, а сейчас, если Запад не поможет Киеву, Россия может в итоге прорвать украинскую оборону в Донбассе.

Как приводит газета слова бывшего директора лондонского аналитического центра «Королевский объединенный институт оборонных исследований» Майкла Кларка, с артиллерийским преимуществом до конца года ВС России могут забрать оставшийся Донбасс.

Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.