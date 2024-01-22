В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?57 комментариев
Боррель призвал к «решению на основе двух государств» на Ближнем Востоке
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе призвал к созданию палестинского государства и его сосуществованию с Израилем.
«Я не буду больше говорить про мирный процесс, только про решение на основе двух государств», – приводит его слова ТАСС.
Как писали ранее британские СМИ, Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжит выступать против создания палестинского государства.