Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Тела трех кикбоксеров найдены в доме в Тверской области
В частном доме в деревне Глазково Тверской области обнаружены тела трех спортсменов без признаков насильственной смерти, сообщил президент Федерации кикбоксинга Тверской области Олег Корнилов.
Корнилов, воздержавшись от дальнейших комментариев, подтвердил гибель трех кикбоксеров, передает ТАСС.
СМИ и Telegram-каналы сообщили, что якобы с места происшествия изъяты полимерные пакеты с неизвестными гранулами. Погибшими оказались тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата.
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