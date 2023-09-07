Во Франции заявили о дестабилизации рынка ЕС из-за украинских кур

Tекст: Алина Власенко

Шеффер рассказал газете Figaro, что летом Еврокомиссия одобрила продление беспошлинного ввоза мяса птицы с Украины, что стало причиной «взрывного роста предложений на рынке». По словам Шеффера, произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны ЕС.



«Нашествие украинских кур дестабилизирует рынок», – заявил представитель ассоциации, передает «Царьград».

Он также выразил мнение, что безлимитный импорт кур с Украины наносит ущерб французам, полякам, немцам и остальным европейцам. Шеффер призвал обратить внимание на то, кто является выгодоприобретателем в данной ситуации.

«Получается, пользу от нашей помощи получают не труженики сельского хозяйства Украины, а кто-то другой», – добавил Шеффер.

Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна. Наиболее активным участником противостояния традиционно стала Варшава. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил ЕК ввести национальные ограничения на экспорт, если та не вмешается в вопрос. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит за желанием поляков уничтожить сельское хозяйство Украины.