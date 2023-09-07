Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.7 комментариев
Ассоциация городов Украины предупредила об угрозе срыва отопительного сезона
Возглавляемая Кличко Ассоциация городов Украины заявила об угрозе срыва отопительного сезона
На Украине предприятия коммунальной теплоэнергетики отключают горячую воду и инициируют банкротство, сообщила возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко Ассоциация городов Украины.
Ассоциация заявила, что «горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже». Указывается, что отопительный сезон скоро начнется, а предприятия ТКЭ вынуждены прекращать подготовку к нему и «инициировать собственное банкротство», передает ТАСС.
В ассоциации заявили, что «горячей воды уже нет, а тепла при таких условиях не будет», так как кабмин убрал возможность для предприятий ТКЭ получать «газ в рамках режима наложения спецобязательств». Кроме того, кабмин «не возместил» около 975 млн долларов «разницы в тарифах», предприятия остались без средств, необходимых для расчетов с газоснабжающими компаниями. Ассоциация призвала главу правительства Дениса Шмыгаля встретиться для поиска решений во избежание срыва отопительного сезона.
Напомним, «Укрэнерго» в аварийном режиме импортировала электричество из Румынии и Польши. Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона.