Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.3 комментария
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении 430 военных
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении 430 военных
Киев потерял до 430 военных убитыми и ранеными, четыре бронемашины и два автомобиля на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили до 430 бойцов убитыми и ранеными, четыре бронемашины.
Известно, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений около Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика в ДНР.
При этом нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Богдановкой и Курдюмовкой в ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка «Краб», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации нанесено огневое поражение противнику в районе Вербового Запорожской области.
Уничтожено до 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская буксируемая гаубица М119, британская артустановка FH70, а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации нанесено огневое поражение противнику у Степовой Новоселовки Харьковской области. Ликвидированы до 20 военнослужащих и два автомобиля.
Кроме того, поражены: артсистема М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние сутки потеряла на Донецком направлении до 390 человек, на Запорожском направлении – до 60 человек.