Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении 430 военных

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили до 430 бойцов убитыми и ранеными, четыре бронемашины.

Известно, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений около Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика в ДНР.

При этом нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Богдановкой и Курдюмовкой в ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка «Краб», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации нанесено огневое поражение противнику в районе Вербового Запорожской области.

Уничтожено до 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская буксируемая гаубица М119, британская артустановка FH70, а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации нанесено огневое поражение противнику у Степовой Новоселовки Харьковской области. Ликвидированы до 20 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, поражены: артсистема М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние сутки потеряла на Донецком направлении до 390 человек, на Запорожском направлении – до 60 человек.