Tекст: Алексей Дегтярев

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила 10 атак штурмовиков 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Потери украинской армии за сутки составили до 390 человек, четыре танка, девять БМП и две американские артиллерийские системы М777. У поселка Заря (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении отражена атака штурмовиков 71-й егерской бригады ВСУ у поселка Вербовое (Запорожская область). У Работино поражено скопление живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. За этот период украинская сторона потеряла на этом направлении более 60 человек, две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы М777 САУ «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку штурмовиков 127-й бригады теробороны у поселка Приютное (Запорожская область). Поражена живая сила и техника подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ у поселков Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли более 150 человек, две боевые бронированные машины и три гаубицы Д-20.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ у поселков Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). У Торского, Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы поражены скопления живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. На этом направлении украинская сторона потеряла до 55 человек, две боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.