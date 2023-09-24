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    24 сентября 2023, 07:58

    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ

    Times: Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть решил никогда больше не воевать

    Tекст: Антон Никитин

    Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть вопреки неспособности полноценно использовать руку из-за болей и онемения рассказал The Times, что решил никогда больше не воевать и не быть «мясом».

    Скрывающийся во Львове 20-летний сержант ВСУ по имени Андрей сообщил изданию, что получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку, передает РИА «Новости».

    По словам украинца, добровольно вступившего в ВСУ в 18-летнем возрасте, один врач предложил ему выписать справку о негодности к дальнейшей службе за 1500 долларов. Андрей узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд, но ему не разрешили покинуть Украину. По словам сержанта ВСУ, командование решило, что его ранение было не настолько тяжелым, чтобы отправляться на лечение за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть.

    Как сообщает издание, «озлобленный» военный обратился за помощью к своему командиру, который «послал» его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. «Именно тогда я начал задаваться вопросом: «Почему я это делаю?» – рассказал боевик ВСУ, добавив, что «на этом для него все закончилось».

    По словам украинского военного, он «внезапно осознал», что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его годным к прохождению дальнейшей службы, несмотря на травмы. «Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», – заявил Андрей изданию. Он подчеркнул, что «готов скорее прострелить себе ногу», чем вернуться на фронт.

    Накануне в США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ. В субботу в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин раскрыл потери ВСУ с начала «контрнаступления».

    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

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    23 сентября 2023, 16:20
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.

    По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.

    «Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».

    За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (21)
    23 сентября 2023, 08:57
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ

    ВС России ударили «Солнцепеками» по живой мощи ВСУ в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» ударили по скоплениям живой мощи ВСУ на Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям украинских военных с помощью систем «Солнцепек» в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке, передает РИА «Новости».

    Также Минесашвили добавил, что средствами ПВО были уничтожены семь украинских БПЛА близ населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в ДНР.

    Кроме того, по его данным, военные подразделения южной группировки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении около Клещеевки, Марьинки и Северного.

    Ранее ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

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    23 сентября 2023, 10:42
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    @ Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Женщины-фармацевты в преддверии их постановки на воинский учет начали массово увольняться и уезжать из страны, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу украинской ассоциации «ФармРада» Елену Прудникову.

    Так, за последние две недели в стране уволились тысячи фармацевтов, часть из бывших специалистов уехала в Европу, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», – сообщила Прудникова.

    Особенно массово уезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины, отметила глава ассоциации.

    Ранее сообщалось, что на Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет.

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    23 сентября 2023, 13:37
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ.

    Также под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

    Удалось частично уничтожить запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, ЗРК и другую западную технику, переданную Украине.

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    23 сентября 2023, 21:06
    Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Гутерриша по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о происходящем на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что многих удивило выступление Гутерриша, когда он «неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

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    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Коментарии (35)
    24 сентября 2023, 01:59
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины

    Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины при условии выполнения обещаний Декларации независимости 1990 года

    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров напомнил, что Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, передает ТАСС.

    «В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», – сказал министр.

    При этом Лавров подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных для России моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

    В связи с этим глава МИД России упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой, напомнил Лавров, сказано, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. «То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», – обратил внимание глава российского МИДа.

    Лавров подчеркнул, что у России «никаких проблем нет» с территориальной целостностью Украины. Он указал, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

    Напомним, в четверг в России предложили Украине вернуться к границам 1991 года путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года.

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    23 сентября 2023, 21:40
    Лавров: Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке

    Tекст: Ольга Иванова

    Данные Москве обещания по поводу зерновой сделки оказались обманом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров назвал обман основной причиной, почему Россия вышла из этой сделки, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.

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    23 сентября 2023, 13:54
    Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл

    Минобороны: Киев начал выводить подразделения в тыл из-за потерь на Южнодонецком направлении

    Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, из-за огромных потерь Киев вынужден вывести подразделения в тыл, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России при отражении атаки украинских военных поразили более 950 человек живой силы убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и уничтожили два склада с боеприпасами.

    В связи с огромными потерями и низким уровнем морально-психологического состояния ВСУ киевское командование начало выводить подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности.

    Ранее стало известно, что ВС России сорвали ротацию украинских военных на южнодонецком направлении.

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    23 сентября 2023, 12:04
    Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
    Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного на южнодонецком направлении, большая часть группировки была уничтожена.

    Он сообщил, что войска Киева пытались несколько недель зайти на позиции ВС России, накрывая огнем артиллерии, но все оказалось безуспешно, передает ТАСС.

    По словам советника главы региона, потери подразделений Украины составили несколько сотен человек.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на Артемовском направлении остается «горячей».

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    23 сентября 2023, 22:59
    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня

    Глава МИД Лавров: Москва готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня

    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Москва в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули, заявил глава МИД Сергей Лавров после выступления на Генассамблее ООН.

    Лавров сообщил, что Москва в целом готова к переговорам по Украине. При этом глава МИД подчеркнул, что никаких предложений по прекращению огня Россия не будет рассматривать. Он пояснил, что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», передает РИА «Новости».

    Ранее Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.

    Напомним, президент Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.

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    24 сентября 2023, 06:59
    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев: При атаке ВСУ на штаб ЧФ чудом уцелела икона Ушакова

    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Антон Никитин

    В штабе Черноморского флота в Севастополе при атаке ВСУ чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, на иконе Ушакова на свитке есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

    Губернатор Севастополя напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения. Развожаев выразил уверенность, что спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе.

    Губернатор заявил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

    Коментарии (5)
    23 сентября 2023, 10:39
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные танки Abrams, которых ожидают в Киеве, долго на передовой не протянут, ситуацию в зоне боевых действий не изменят и дальнобойные ракеты ATACMS, заявил порталу War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, западные танки должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их применение на передовой в боевых условиях ни к чему не приведут – они долго не проживут, передает РИА «Новости».

    При этом Буданов отметил, что ситуацию не спасут и ожидаемые в Киеве дальнобойные ракеты ATACMS. Для какого-то результата такого оружия нужно поставить «по меньшей мере сотни».

    Кроме того, глава украинской военной Буданов признал неоспоримые преимущества ВС России, подчеркнув, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО весьма затратна и неэффективна.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. До этого сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

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    23 сентября 2023, 15:24
    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался не таким продуктивным, как задумывался в связи с потерей Украиной интересных Вашингтону в качестве ресурсной базы регионов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

    Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

    При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

    Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

    Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

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