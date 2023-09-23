В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Практически все бригады ВСУ в ходе «контрнаступления» потеряли боеспособность

Tекст: Антон Никитин

Американский военный разведчик в отставке отметил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что когда потери составляют от 50 до 69% от изначальной численности подразделения, то оно теряет боеспособность. Риттер подчеркнул, что боеспособность потеряли практически все украинские бригады, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинцы несут огромные потери, причем некоторым подразделениям за время летне-осенней кампании пришлось трижды восполнять потери в подразделениях.

Риттер выразил уверенность, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению состава вооруженных сил, что потенциально может привести к поражению в конфликте. «Они теряют ужасно много людей», – резюмировал американский военный разведчик в отставке.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала «контрнаступления».