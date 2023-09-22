Жителей Севастополя предупредили об угрозе повторной атаки со стороны ВСУ

Губернатор Развожаев предупредил об угрозе повторной атаки со стороны ВСУ по Севастополю

Tекст: Ольга Никитина

Развожаев в своем Telegram-канале попросил местных жителей не выезжать в центр города, а также не покидать здания.

«Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия», – призвал он.

На месте происшествия, по словам главы региона, в настоящее время работают сотрудники МЧС России. Аэромобильная группировка, по его словам, приведена в готовность. Кроме того, выведена резервная техника. Принимаются все меры с целью скорейшей ликвидации возгорания, сообщил Развожаев.

Ранее в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.

В результате удара обломки разбросаны на сотни метров. К месту ЧП направляется большое число карет скорой помощи, передает ТАСС.