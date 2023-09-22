Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Жителей Севастополя предупредили об угрозе повторной атаки со стороны ВСУ
Губернатор Развожаев предупредил об угрозе повторной атаки со стороны ВСУ по Севастополю
Киевский режим может осуществить повторную атаку по территории Севастополя после ранее нанесенного ракетного удара по штабу Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев в своем Telegram-канале попросил местных жителей не выезжать в центр города, а также не покидать здания.
«Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия», – призвал он.
На месте происшествия, по словам главы региона, в настоящее время работают сотрудники МЧС России. Аэромобильная группировка, по его словам, приведена в готовность. Кроме того, выведена резервная техника. Принимаются все меры с целью скорейшей ликвидации возгорания, сообщил Развожаев.
Ранее в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.
В результате удара обломки разбросаны на сотни метров. К месту ЧП направляется большое число карет скорой помощи, передает ТАСС.