Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.0 комментариев
В Крыму назвали условия Зеленского солипсизмом
Зампред парламента Крыма Шонус назвал условия Зеленского солипсизмом и популизмом
Выдвинутые Владимиром Зеленским в ООН условия прекращения боевых действий на Украине нельзя назвать иначе, чем солипсизмом и популизмом, заявил зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
Шонус назвал высказывания Зеленского неадекватными и отметил, что украинский президент «признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира», передает РИА «Новости».
С одной стороны, Зеленский законодательно запрещает переговоры с Россией, с другой – выдвигает условия для прекращения боевых действий, отметил политик, задавшись вопросом о том, к кому обращены эти условия и с кем президент Украины собирается вести переговоры. «Видимо, сам с собой», – отметил Шонус, назвав заявления Зеленского обычным популизмом.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского в ООН о возвращении Украины в «пределы международно признанных границ 1991 года», предложил Киеву осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.