В Германии назвали количество конфискованных автомобилей россиян

Россиянин Коваль заявил о конфискации 20 машин граждан России в Германии

Tекст: Вера Басилая

Коваль рассказал «Газете.Ru», что ему известно о 20 случаях конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии. По его словам, все аресты происходили на севере страны в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, а начались они еще в начале апреля.

Россиянин рассказал, что изъятие автомобилей происходило при различных обстоятельствах. Так, кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане, а в конце августа таможенная полиция конфисковала фургон у женщины, которая везла собак с выставки животных.

По словам Коваля, в конце мая полиция арестовала машину туриста из России. Суд вынес решение о возврате мужчине автомобиля, но прокуратура намерена добиться конфискации машины.

Ранее власти Латвии с 12 сентября запретили въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу. До этого власти Литвы пообещали конфисковать автомобили россиян, въезжающие в страну.

Газета ВЗГЛЯД писала, как русские в Германии отбили отобранные у них автомашины.