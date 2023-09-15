Рогов: ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По его словам, российские войска ударили с фланга из района Новокарловки по подразделениям ВСУ, которые находятся к северо-западу от Вербового. В итоге ВС России улучшили свои позиции, передает ТАСС.

Рогов добавило, что ранее были отбиты две атаки ВСУ возле Новопрокоповка и Вербовое, где было уничтожено как минимум три единицы боевых бронированных машин, две из которых – MaxxPro

Ранее Рогов сообщил, что группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области.