Трамп в случае избрания на второй срок обещал не помиловать себя

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, это весьма маловероятно, поскольку он ничего плохого не сделал, передает ТАСС. Трамп также отметил, что уже имел возможность «добиться помилования» в последний день на посту президента США, что спасло бы его «от всех адвокатов и фальшивых обвинений президента США Джо Байдена.

«Последнее, что я когда-либо сделаю, – помилую себя», – сказал Трамп.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что преследование экс-президента США Дональда Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.

Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.