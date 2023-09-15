Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
Трамп в случае избрания на второй срок обещал не помиловать себя
Бывший президент США Дональд Трамп назвал «очень маловероятным», что помилует сам себя, если станет президентом в 2024 году, так как он не нарушал закон и не делал ничего плохого.
По его словам, это весьма маловероятно, поскольку он ничего плохого не сделал, передает ТАСС. Трамп также отметил, что уже имел возможность «добиться помилования» в последний день на посту президента США, что спасло бы его «от всех адвокатов и фальшивых обвинений президента США Джо Байдена.
«Последнее, что я когда-либо сделаю, – помилую себя», – сказал Трамп.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что преследование экс-президента США Дональда Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.
Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.