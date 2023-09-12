Путин прокомментировал преследование Трампа в США

Президент Владимир Путин: Политика преследования Трампа в США демонстрирует «гнилость» системы страны

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такое поведение в политике США наглядно демонстрирует гнилость американской системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии, передает ТАСС.

«Происходящее с Трампом – преследование по политическим мотивам политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои внутренние проблемы», – подчеркнул Путин.

Также глава государства отметил, что президентские выборы в США в следующем году никак не повлияют на американскую политику в целом по отношению к России.

«Господин Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис – это не может не радовать, но он сам ввел санкции в отношении России, будучи президентом», – напомнил президент.

В заключение Путин добавил, что американские власти настроили американское общество в антироссийском ключе, и развернуть этот корабль в другую сторону будет очень сложно.

Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа.