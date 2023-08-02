Песков: Вопросом обвинений Трампа должны заниматься американцы, а не Россия

Трампа обвинили в попытке использовать «насилие и хаос» для вмешательства в выборы в США 2020 года
Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав» – передает РИА «Новости».
В обвинительном заключении утверждается, что Трамп «и его сообщник» хотели «использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов».
Как утверждается в обвинительном заключении, Трамп осознавал, что его заявления о случаях фальсификации в ходе президентских выборов были ложными, но сознательно продолжал тиражировать их. Его «неоднократно уведомляли о том, что его заявления неверные, часто это делали люди, к которым он обращался за честным советом», передает ТАСС.
Утверждение присяжными обвинительного заключения требуется по закону, только после этой процедуры прокуратура может вменить деяния фигуранту. Трампа вызвали в суд. По данным СМИ, он должен явиться туда 3 августа в 16.00 (23.00 мск). Дело против Трампа будет рассматривать судья Татьяна Чуткан, приговорившая в 2019 году Марию Бутину.
Американский спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Аппарат специального прокурора утверждает, что у Трампа было шесть сообщников.
По версии CNN, речь идет об экс-адвокатах Трампа Руди Джулиани и Джоне Истмене, а также экс-адвокате его избирательного штаба Сидни Пауэлл, бывшем сотруднике министерства юстиции США Джеффри Кларке и юристе Кеннете Чесебро. Имя шестого сообщника телекомпании установить не удалось.
Штаб Трампа назвал обвинения «свежей коррумпированной главой» в попытке «преступной семьи Байдена» вмешаться в президентские выборы 2024 года. Команда Трампа обвинила президента США Джо Байдена в использолвании минюста США «в качестве оружия».
Подчеркивается, что Трамп – «неоспоримый фаворит» в предстоящей борьбе за кресло президента США. Штаб Трампа сравнил его преследование с событиями в Германии 1930-х годов и «других авторитарных странах». Штаб заверил, что Трамп «всегда следовал букве закона и конституции, а также рекомендациям многих высококвалифицированных юристов».
Как следует из американских законов, Трампу по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы, но если он туда попадет, секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность.
Напомним, Трампу уже были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, которые он забрал из Белого дома, и препятствовании правосудию.
6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин – в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.