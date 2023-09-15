Bloomberg: Сенат США начал расследовать отказ Маска включить Starlink в Крыму по запросу Украины в 2022 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Демократ от штата Род-Айленд Джек Рид сообщил, что комитет интенсивно расследует дело со всех сторон, передает ТАСС. Сенатор заявил, что отчеты об использовании Starlink «выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности», а комитет изучит более широкие рынки спутниковых сервисов, госконтракты и «колоссальную роль Маска и его компании в этом деле», отмечает Bloomberg.

По данным агентства, другие сенаторы-демократы потребовали от Пентагона разъяснений, почему именно Маск, а не представитель оборонного ведомства, контролирует использование Starlink на Украине. Кроме того они также намерены направить министру обороны США Ллойду Остину запрос с просьбой предоставить детальную информацию о Starlink и деятельности Маска на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым бизнесменом.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.