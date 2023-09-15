Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
Сенат США начал расследовать отказ Маска включить Starlink в Крыму
Bloomberg: Сенат США начал расследовать отказ Маска включить Starlink в Крыму по запросу Украины в 2022 году
Сенат США проводит расследование в связи с отказом американского предпринимателя Илона Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, сообщил председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид.
Демократ от штата Род-Айленд Джек Рид сообщил, что комитет интенсивно расследует дело со всех сторон, передает ТАСС. Сенатор заявил, что отчеты об использовании Starlink «выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности», а комитет изучит более широкие рынки спутниковых сервисов, госконтракты и «колоссальную роль Маска и его компании в этом деле», отмечает Bloomberg.
По данным агентства, другие сенаторы-демократы потребовали от Пентагона разъяснений, почему именно Маск, а не представитель оборонного ведомства, контролирует использование Starlink на Украине. Кроме того они также намерены направить министру обороны США Ллойду Остину запрос с просьбой предоставить детальную информацию о Starlink и деятельности Маска на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым бизнесменом.
Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.