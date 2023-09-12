Путин назвал Маска выдающимся человеком

Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым бизнесменом

Tекст: Вера Басилая

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, – он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать, но, думаю, это и признают во всем мире. Он активный, талантливый бизнесмен», – заявил президент, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что у Маска многое получается «при поддержке американского государства».

«Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в Роскосмосе принято уже решение, поддержанное правительством. Частные инвестиции в космической отрасли уже привлекаются достаточно успешно», – отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что бизнес в России «кошмарить» не собираются.

Также президент призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России. По его словам, это надежнее и лучше.