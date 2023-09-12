Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин назвал Маска выдающимся человеком
Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым бизнесменом
Американский предприниматель Илон Маск, безусловно, является выдающимся и талантливым бизнесменом, его поддерживает правительство США, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, – он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать, но, думаю, это и признают во всем мире. Он активный, талантливый бизнесмен», – заявил президент, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что у Маска многое получается «при поддержке американского государства».
«Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в Роскосмосе принято уже решение, поддержанное правительством. Частные инвестиции в космической отрасли уже привлекаются достаточно успешно», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что бизнес в России «кошмарить» не собираются.
Также президент призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России. По его словам, это надежнее и лучше.