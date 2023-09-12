Путин заявил, что бизнес в России «кошмарить» не собираются

Tекст: Алексей Дегтярев

«Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы РФ. А если не соблюдают, то должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счетная палата — все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики, и призывать всех к исполнению российских законов», – приводит слова президента ТАСС.

Однако заниматься преследованием по факту того, что кто-то занимается предпринимательством, никто не собирается, подчеркнул глава государства.

Отечественный бизнес в нынешних условиях ведет себя «в высшей степени ответственно», сохраняются рабочие коллективы, устанавливаются логистические цепочки.

По мнению Путина, востребованным остается появление нового молодого класса бизнесменов.

«Это тоже правда, но никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизации, что-то переделить. Этого не будет», – заключил президент.

Ранее Путин отмечал, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.