Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили резервов
Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов
Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих 300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал», – заявил Путин, передает ТАСС.
Ранее в Банке России заявили, что международные резервы России с 25 августа по 1 сентября выросли на 0,5% и составили 583,5 млрд долларов.