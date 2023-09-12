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    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    26 комментариев
    12 сентября 2023, 11:39

    Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили резервов

    Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих 300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее в Банке России заявили, что международные резервы России с 25 августа по 1 сентября выросли на 0,5% и составили 583,5 млрд долларов.

    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (9)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

    Коментарии (26)
    12 сентября 2023, 08:27
    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах

    Президент Владимир Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшей перспективе оружие на новых физических принципах сможет обеспечивать безопасность любой страны, это хорошо понимают в России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, перспектива использования такого оружия, к примеру, в сфере обеспечения безопасности, сможет обеспечивать безопасность любой страны в самой ближайшей перспективе, передает РИА «Новости».

    «Прекрасно понимаем и работаем над этим», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (13)
    11 сентября 2023, 15:21
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.

    Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.

    Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 07:51
    Путин оценил тенденцию с «возвращенцами» в Россию

    Путин: Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает, что тенденция с «возвращенцами» хорошая. По его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной.

    «У нас были «лишенцы» в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – сказал глава государства на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

    «Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение – тут может быть только так – вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», – заметил глава государства.

    Коментарии (18)
    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

    Коментарии (4)
    12 сентября 2023, 10:15
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, факторы, которые на него влияют, управляемые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Конечно, это вопрос, требующий кропотливого исследования Центрального банка и правительства, так называемых финансовых властей. Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые», – заявил Путин о ситуации с курсом рубля, передает ТАСС.

    Президент отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Он поддержал принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки. По его словам, это сдерживает экономику, но при этом снижает инфляцию.


    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в ходе сентябрьского заседания.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2023, 10:01
    Путин заявил о строительстве единого транспортного коридора до Владивостока

    Путин заявил о строительстве автомагистралей через Сибирь до Тихого океана

    Tекст: Вера Басилая

    Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

    «Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу тгода трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток – до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, который послужит основой для развития туризма, связи логистических, аграрных и производственных центров.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.

    Коментарии (16)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (1304)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (6)
    12 сентября 2023, 05:41
    Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада
    Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сейчас не испытывает потребности во встречах с лидерами западных государств, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что подобные встречи «не могут добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня». «Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений», – приводит его слова ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что международный график Путина «весьма и весьма активный». Речь идет о направлениях, которые отвечают российским интересам и являются конструктивными, отметил он.

    «Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

    Также Песков сказал, что многие иностранные лидеры уже побывали на ВЭФ, и принимать участие в этом форуме каждый год они не имеют возможности. Некоторые же, по словам представителя Кремля, планируют сделать это в будущем. Он отметил, что в азиатском регионе в последние дни проходили многие мероприятия на высшем уровне, что, совпав с форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства на ВЭФ.

    Вместе с тем, заключил Песков, «это никоим образом не влияет на содержательную сторону этого форума, напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной».

    Путин во вторник выступит на пленарном заседании ВЭФ. Вместе с российским лидером в пленарке примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент России проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 14:19
    Песков опроверг слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной

    Песков: Слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной не соответствуют действительности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности российского президента Владимира Путина к переговорам по украинской теме не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Блинкен утверждал, что киевский режим якобы готов к переговорам, но у Путина «такой готовности нет», но это не соответствует действительности, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отмечал, что Москва прилагала усилия, чтобы в марте 2022 года появился мирный план, и не российская сторона тогда ушла из-за стола переговоров.

    Песков добавил, что Путин говорит о готовности к подобным переговорам.

    Ранее сенатор Константин Долгов, говоря о заявлении Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам, отметил, что это высказывание – демагогия.

    Коментарии (2)
    11 сентября 2023, 15:59
    Путин дал старт работе золотоизвлекательного предприятия в Магаданской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в Магаданской области

    Это уже вторая золотоизвлекательная фабрика золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области, передает РИА «Новости».

    У производства также есть вспомогательная инфраструктура, на предприятии начали применять уникальную технологию, дающую возможность эффективно добывать золото из упорных углистых руд.

    Первая очередь месторождения Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году там произвели 7,2 тонн золота. При выходе на проектную мощность второй очереди производство должно дойти до 13 тонн в год. Это значит, что за этот срок там должны перерабатывать до 12 млн тонн руды в год.

    В проект инвестировали свыше 32,5 млрд рублей, всего он обеспечивает 2,2 тыс. рабочих мест.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 10:05
    Путин: Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «В наших планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток между собой, включив затем в единую систему газоснабжения страны. То есть, по сути, решить, не побоюсь этого слова, историческую для страны, глобальную задачу – интегрировать в единое целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации», – цитирует ТАСС президента.

    Ранее Путин заявил, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в России должно увеличиться втрое к 2030 году.

    Коментарии (2)
    11 сентября 2023, 15:36
    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку

    Президент Турции Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в бедные страны Африки

    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индии сообщил, что рассчитывает в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективу увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.

    Эрдоган заявил, что ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Он не уточнил, о чем идет речь. По словам президента Турции, Анкара предложила увеличить эти объемы, чтобы оказать помощь наименее развитым странам Африки, передает ТАСС.

    По версии Эрдогана, глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в Индии предложил обсудить это с президентом Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что еще раз обсудит этот вопрос с Путиным по телефону. Он выразил мнение, что было бы полезно облегчить помощь наименее развитым странам Африки, увеличив эти объемы. Эрдоган заявил в эфире телеканал TRT, что Турция «продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора».

    Ранее в МИД заявили, что Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке 1 млн тонн российского зерна в беднейшие страны. При этом Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи России Африке.

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