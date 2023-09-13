Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.0 комментариев
Маск объяснил отключение связи Starlink возле Крыма санкциями США
Маск объяснил отказ Украине включить спутниковую связь Starlink в Крыму санкциями США
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.
По словам Маска, причина, по которой Starlink был выключен, в действительности первоначально заключалась в том, что США ввели санкции против России, которые включают и Крым, так что там не разрешено запускать соединение, передает РИА «Новости».
Он добавил, что одобрил бы запрос Украины, если бы получил указание от президента США Джо Байдена.
Ранее Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».
Напомним, начальник главного управления разведки миниобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.