Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма

Начальник ГУР минобороны Украины Буданов подтвердил, что Starlink «не работал определенное время возле Крыма»

Tекст: Антон Антонов

Буданов сказал, что может это «абсолютно подтвердить». «Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Буданов, по его «личному мнению», нет уверенности, что американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».

Кроме того, Буданов сообщил, что терминалы Starlink «достаточно хорошо зарекомендовали себя». Начальник ГУР подчеркнул, что можно долго рассуждать о том, «хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них».

Напомним, сообщалось, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и сорвал украинскую атаку на ВМФ России. Маск пояснил, что ответил отказом на украинский запрос об активации Starlink на всем пути следования до Севастополя.

Маск заявил, что Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением. Маск сказал, что, согласись он на просьбу Киева по активации Starlink на всем пути следования до Севастополя, его компания стала бы в соучастником «крупного военного акта и эскалации конфликта».