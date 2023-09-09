Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

Tекст: Ольга Никитина

Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».