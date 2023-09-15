Российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Антон Антонов

Под удары попали силы ВСУ у Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ М109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», гаубицу М777 у урочища Ревучее, Песчаного и Малой Шавковки. Потери ВСУ составили до роты живой силы, БТР М113, три беспилотника.

Была сорвана попытка провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области. Отражена атака украинских штурмовых групп в районе Ковалевки, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника севернее Приютного. Сорвана попытка ВСУ провести ротацию у Новодонецкого, передает РИА «Новости».

Артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ в Угледаре, складам боеприпасов в Углесборочной, пунктам временной дислокации украинской морской пехоты в Пречистовке и Золотой Ниве. Кроме того, уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотниками. Севернее Новомайорского ВСУ потеряли танк. в Новомихайловке – станцию РЭБ. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, минометные расчеты в Новодаровке и Углесборочной. Авиация нанесла удары по ВСУ у Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского.

Чехов подчеркнул, что российские военные проявляют мужество и профессионализм. Так, командир танк под командованием ефрейтора Владимира Цацулина «вел огневое поражение по колонне техники украинских войск», уничтожив «несколько бронемашин противника с живой силой». При этом «оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления».

Напомним, украинские военные признали успехи российских войск под Купянском. Как пишет New York Times, российские силы наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной.