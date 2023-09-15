  • Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкие элиты заговорили о Кенигсберге
    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    Чиновников решили пересадить на Lada Aura
    Депутат предложил отправлять мигрантов в армию перед получением гражданства России
    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с РФ
    Минфин США ввел санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»
    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    52 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    13 комментариев
    15 сентября 2023, 06:57

    Авиация нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении

    Российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении

    Авиация нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении российские вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по вооруженныым силам Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Под удары попали силы ВСУ у Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ М109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», гаубицу М777 у урочища Ревучее, Песчаного и Малой Шавковки. Потери ВСУ составили до роты живой силы, БТР М113, три беспилотника.

    Была сорвана попытка провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области. Отражена атака украинских штурмовых групп в районе Ковалевки, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника севернее Приютного. Сорвана попытка ВСУ провести ротацию у Новодонецкого, передает РИА «Новости».

    Артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ в Угледаре, складам боеприпасов в Углесборочной, пунктам временной дислокации украинской морской пехоты в Пречистовке и Золотой Ниве. Кроме того, уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотниками. Севернее Новомайорского ВСУ потеряли танк. в Новомихайловке – станцию РЭБ. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 в Великой Новоселке, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, минометные расчеты в Новодаровке и Углесборочной. Авиация нанесла удары по ВСУ у Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского.

    Чехов подчеркнул, что российские военные проявляют мужество и профессионализм. Так, командир танк под командованием ефрейтора Владимира Цацулина «вел огневое поражение по колонне техники украинских войск», уничтожив «несколько бронемашин противника с живой силой». При этом «оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления».

    Напомним, украинские военные признали успехи российских войск под Купянском. Как пишет New York Times, российские силы наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной.

    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (31)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 16:07
    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении в зоне СВО

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-производителя.

    По его словам, российские дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ, передает ТАСС. «Использование FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции», – указал информатор.

    Представитель предприятия-производителя отметил, что объемы производства дрона достигли 300-400 машин в месяц, а техника собирается за счет средств, которые присылают жители России. Так, в случае, если появится помощь с помещением для цехов и финансированием, есть перспектива роста производства до тысячи дронов в месяц.

    Впервые дрон «Упырь» успешно применили в бою в мае, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он сумел поразить блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных.

    Коментарии (23)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (22)
    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 18:34
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались атаковать ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Самум» безэкипажным катером, атаку отразили, сообщили в Минобороны России.

    Атака проводилась около 16.30 мск в акватории Черного моря, ВСУ попытались напасть на корабль на воздушной подушке «Самум», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что в ходе отражения атаки безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения.

    Ранее в ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», попытка была отражена, катера уничтожены.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 08:45
    В ДНР рассказали о потерях Украины с начала СВО

    Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка 0,5 млн военнослужащих, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил в Сети ролик о том, что «около 400 тыс. адресатов больше не поднимут трубку», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в видео были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые уже не позвонят и никогда не примут звонок. При этом число в 400 тысяч – данные лишь одного из нескольких сотовых операторов Украины.

    Гагин добавил: был момент, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, правда ли, что на Украине погибли более 500 тыс. военнослужащих, ничего не ответил, но как раз своим молчанием подтвердил цифру.

    Гагин отметил, что в этих данных не были учтены санитарные потери, а также пропавшие без вести. По его мнению, у Украины сейчас не столько «кризис призывного ресурса», сколько риск «демографического срыва».

    Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 22:23
    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко

    МИД Украины выразил недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы

    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское посольство в Берлине пыталось помешать возвращению российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы, но не добилось успеха, сообщил МИД Украины.

    МИД заявил, что украинская сторона «вела работу» по данному вопросу после появления первых сообщений о возвращении Нетребко, но «аргументы не нашли должного отклика». Также против Нетребко действовало немецкое представительство Украинского института, который под эгидой кабмина Украины должен заниматься распространением украинской культуры в других странах. При этом Киев считает, что «голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», передает ТАСС.

    Напомним, на Западе разрывают контракты с российскими деятелями культуры, в том числе с Нетребко. Против Нетребко введены украинские санкции. В Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не вела творческой деятельности в России и не планирует в ближайшее время там выступать.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 13:26
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    @ @magera_ksenia_

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина-2023» исключили из списка претенденток трех участниц за связи с Россией, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что решение было принято после того, как некоторые конкурсантки пригрозили снять свои кандидатуры из-за нежелания соревноваться, с претендентками, занимающими пророссийскую позицию, передает РИА «Новости».

    Организаторы конкурса «Мисс Украина-2023» пообещал, что «этическая группа проверки» дополнительно изучит биографию участниц на основе полученных новых фактов.

    Украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие из-за Оксаны Магеры, Ирины Пилеевой и Екатерины Чувашовой. СМИ сообщали, что Магера якобы участвовала в московском конкурсе «Будущее России», Пиляева «каталась» на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании. Отца Чувашовой якобы задержало СБУ за связь с Россией.

    Ранее украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 14:47
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    @ IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

    По его словам, угроза АПК Украины касается не только приграничных стран,  передает ТАСС.

    Телус добавил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, но страна должна выполнить условия.

    Министр сельского хозяйства Польши заявил, что в Европе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать рынок. На это может указывать нежелание ЕК продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины.

    Ранее власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 23:10
    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

    Министр сельского хозяйства Польши Телус пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в ЕС

    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Martin Wagner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если не будет решена проблема с украинским зерном, польские власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

    «Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать», – сказал министр. Телус подчеркнул, что украинское зерно должно быть направлено «в страны, где его мало». Вместо этого, по словам министра, «оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу».

    Телус отметил, что во время вступления Польши в ЕС были поставлены очень жесткие условия, которые также должна будет выполнить Украина, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Do Rzeczy.

    По словам министра, если Украина подаст иск на Польшу в арбитраж ВТО, то ей одновременно придется подать и на Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также весь ЕС. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях «польское сельское хозяйство никогда не победит украинское», ведь на Украине «сотни тысяч ферм» и совсем другой принцип ведения сельского хозяйства, пишет «Российская газета» со ссылкой на Radio Plus.

    Польша уверена, что ее готовность продлить запрет на ввоз зерновых с Украины отвечает решениям Брюсселя, просто опережает евробюрократию. «Иногда приходится действовать на национальном уровне, но боремся за то, чтобы решения принимались на уровне Евросоюза», – заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

    Напомним, власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия. Польша считает, что агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится в международный арбитраж, если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен после 15 сентября.

    Коментарии (2)
    Главное
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    Въезжающие в Россию машины предложили дезинфицировать на границе
    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    Народного артиста Любшина госпитализировали в Москве

    Рубль готов к умеренному укреплению

    Министерство экономики РФ неожиданно изменило в худшую сторону свои прогнозы и теперь ждет к концу года более высокую инфляцию и более слабый рубль. Главные банкиры считают рубль недооцененным и нуждающимся в поддержке властей. Обоснован ли агрессивный прогноз экономического ведомства и какой курс ждут эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Россия и КНДР объединились против США

    Излишняя поддержка Украины со стороны Запада привела к сближению России и КНДР, пишут американские СМИ. Более того, как полагают зарубежные аналитики, теперь Москва может отказаться от поддержки международных санкций в отношении Пхеньяна. Какие еще детали переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына оказались в центре внимания западной прессы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии

    Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............