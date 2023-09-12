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    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    26 комментариев
    12 сентября 2023, 14:20

    Австрийский военный заявил, что контрнаступление Украины зашло в тупик

    Tекст: Кристина Цыцура

    Контрнаступление ВСУ буксует, Киев же утверждает обратное, чтобы поддержать боевой дух солдат, заявил австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер винтервью каналу n-tv.

    Он напомнил заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о том, что у Украины осталось всего 30-45 дней, чтобы показать результат в ходе контрнаступления, передает ТАСС.

    «В этом контексте эксперт отметил, что «фактор времени меняется в невыгодную для Украины сторону из-за начала сезона дождей и размывания почвы», – сказал эксперт.

    Также Райснер подчеркнул, что заявления о том, что якобы контрнаступление продвигается вперед делаются для «поддержания боевого духа солдат». Самих же улучшений не видно.

    Ранее в Минобороны России заявили, что с 4 июня ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинское контрнаступление не имеет результатов.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (19)
    11 сентября 2023, 18:03
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции

    Опрос: Ответственность за коррупцию в правительстве Украины 78% жителей страны возложили на Зеленского

    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Прямую ответственность за коррупцию в правительстве Украины, по мнению 78% жителей страны, несет глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

    Как отмечается в исследовании, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и администрациях. С этим утверждением не согласны только 18% опрошенных, передает ТАСС.

    Кроме того, из результатов исследования стало известно, что в августе порядка 52,5% опрошенных выразили уверенность, что нужно критиковать власти Украины за разгул коррупции, не опасаясь дестабилизации в стране и потери доверия Запада.

    Исследования проводились в июле и августе 2023 года на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

    В прошлую среду швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции. Днем ранее немецкие СМИ объяснили решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова коррупционными скандалами вокруг ВСУ.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 07:26
    В США предсказали «гарантированный проигрыш» Украины

    Политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает слишком большим преимуществом в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, а потому она одержит победу на Украине в любом случае, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что украинцы не смогут «победить в долгосрочной перспективе». Также он выразил «серьезные сомнения» в том, что Запад станет продолжать поставки оружия киевскому режиму, передает РИА «Новости».

    Украинцы «гарантированно проиграют» по итогам этого конфликта, выразил уверенность американский политолог, отметив также, что бойцов ВСУ «ведут на бойню».

    Немецкие СМИ писали ранее, что политики и военные на Западе за закрытыми дверьми все чаще пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины.

    Коментарии (5)
    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    11 сентября 2023, 18:05
    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

    Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сегодня в Германии преобладают нарративы холодной войны. Поэтому немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания так называемого договора «Два плюс четыре», который определил порядок объединения ФРГ и ГДР.

    «Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы холодной войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

    Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

    Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

    Документ включал десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами – победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

    Также было принято решение о выводе советских войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 18:23
    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет

    Кулеба заявил Бербок, что Германия все-равно передаст Украине дальнобойные ракеты

    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Берлин не может гарантировать поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus киевскому режиму, на что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба ответил, что ФРГ все равно поставит это вооружение и предложил не тянуть время.

    Эти высказывания прозвучали на совместной пресс-конференции двух министров в Киеве, Бербок спросили, может ли она обещать поставки Taurus, передает ТАСС.

    Немецкий министр отметила, что «все вопрос надо полностью и тщательно прояснить», а Кулеба сразу после ответа Бербок указал, что Германия все равно передаст эти ракеты Украине. Он подчеркнул, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Глава украинского МИД указал, что ни один из аргументов против поставок Киев не считает объективным. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос по возможным поставкам Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 14:52
    Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активизации Starlink у Крыма

    Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в государственной измене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Маск подчеркнул, что является гражданином США, имеет только этот паспорт, передает ТАСС.

    «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней», – заявил предприниматель. Он подчеркнул, что Конгресс США не объявлял войну России.

    «Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – прокомментировал Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) пост о том, что отказ Украине активировать Starlink является «формой государственной измены».

    Накануне начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 11:17
    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Командир батальона «Восток» Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды
    @ Ignacio Marin/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    На участке, где сегодня сдавался противник после боевого столкновения, некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в лесополосе в серой зоне, видимо, из-за полученных ранений, следует из сообщения в Telegram-канале Ходаковского.

    Российские военные увидели, как «четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих», возможно, это стало следствием применения психоторопных веществ для подавления инстинкта самосохранения. По словам Ходаковского, российскими командирами была получена рассылка, что противник начал активно применять такие препараты.

    «Увиденное снова возвращает нас к многочисленным разговорам о том, что противник применяет заградотряды из наиболее «свидомых», чтобы держать в повиновении всех насильно мобилизованных», – предположил командир.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2023, 15:14
    НАТО: Россия не намерена нападать на Румынию

    Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Россия не собирается нападать на Румынию

    НАТО: Россия не намерена нападать на Румынию
    @ Dave Bartruff/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Признаков намерения России атаковать Румынию или любое другое государство нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

    Он отметил, что нет риска, что Румыния будет вовлечена в конфликт на Украине, или что этот конфликт распространится на НАТО. По словам Джоанэ, румынские власти проводят расследование по поводу найденных на севере уезда Тулча обломков БПЛА, передает ТАСС.

    Джоанэ уверен, что не идет речи о преднамеренной атаке. Заместитель генсека НАТО пообещал, что собрался посетить районы в уезде Тулча вблизи украинских портов. Также он приветствовал решение США предоставить дополнительные самолеты для выполнения задач воздушной полиции в регионе Черного моря.

    Ранее МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

    Напомним, 4 сентября Минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории не соответствуют действительности.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 23:51
    Назван докладчик на созванном Россией заседании СБ ООН

    Полянский: Докладчиком на созванном Россией заседании СБ ООН станет венгерский эксперт Самуэли

    Назван докладчик на созванном Россией заседании СБ ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

    Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что докладчиком на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по российской инициативе, станет известный венгерский эксперт и исследователь Дьердь Самуэли.

    Полянский в своем Telegram-канале напомнил, что темой назначенного на 12 сентября заседания станет вопрос поставок западного оружия на Украину.

    Он добавил, что трансляция начнется в 17.00 мск.

    Напомним, Россия созвала два заседания СБ ООН – 12 и 26 сентября. Одно из них будет посвящено поставкам западного оружия Украине, второе – вопросу подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (0)
    11 сентября 2023, 19:42
    Песков: Преступления киевского режима «тянут» на международный трибунал

    Песков заявил, что преступления киевского режима «тянут» на международный трибунал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство совершило множество преступлений, которые могут стать предметом для рассмотрения международного трибунала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Киевский режим сделал много того, что «потянет» на международный трибунал, заявил Песков в беседе с «Известиями».

    По его словам, все знают творимые украинским руководством преступления, а те, что неизвестны, вскоре раскроются в результате работы российских следователей и дипломатов. Пока же рано говорить, когда это произойдет, но необходимо все подробно документировать.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2023, 00:12
    Украинские БПЛА дважды пытались атаковать Курскую область

    Губернатор Старовойт: В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство

    Tекст: Ольга Никитина

    С украинского беспилотного летательного аппарата вечером понедельника сброшено взрывное устройство в Рыльске Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале написал, что обошлось без жертв. В результате атаки украинского БПЛА повреждены фасады, выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина.

    Уже после полуночи губернатор сообщил о повторной атаке украинского дрона в Рыльске, в результате которой повреждения получила крыша административного здания на улице Ленина, в нескольких окнах оказались выбиты стекла. Никто не пострадал, добавил Старовойт.

    7 сентября два поселка в Курской области подверглись обстрелу с украинской стороны.

    Коментарии (46)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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