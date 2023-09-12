Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Австрийский военный заявил, что контрнаступление Украины зашло в тупик
Контрнаступление ВСУ буксует, Киев же утверждает обратное, чтобы поддержать боевой дух солдат, заявил австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер винтервью каналу n-tv.
Он напомнил заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о том, что у Украины осталось всего 30-45 дней, чтобы показать результат в ходе контрнаступления, передает ТАСС.
«В этом контексте эксперт отметил, что «фактор времени меняется в невыгодную для Украины сторону из-за начала сезона дождей и размывания почвы», – сказал эксперт.
Также Райснер подчеркнул, что заявления о том, что якобы контрнаступление продвигается вперед делаются для «поддержания боевого духа солдат». Самих же улучшений не видно.
Ранее в Минобороны России заявили, что с 4 июня ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинское контрнаступление не имеет результатов.