Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.41 комментарий
Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком и Купянском направлениях
Российские войска сорвали ротацию вооруженных сил Украины в районе Новодонецкого и Синьковки
На Южно-Донецком направлении у Новодонецкого сорвана ротация украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о сорванной ротации ВСУ у Синьковки на Купянском направлении.
Чехов также рассказал, что в ходе одного из боев на Южно-Донецком направлении артиллеристам под командованием капитана Александра Андронова «удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», передает РИА «Новости».
Российская артиллерия уничтожила у Ровнополя станцию РЭБ ВСУ, в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке – пункты временной дислокации украинских сил, в Углесборочной – ангар с автомобильной техникой. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б» у Новоукраинки и минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского. Авиация нанесла удары по ВСУ у Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия»
Зыбинский сообщил, что отбиты две контратаки ВСУ на Купянском направлении в направлении Ковалевки, а также две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны. ВСУ потеряли до двух взводов, передает ТАСС.
В результате контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б» ВСУ, украинский минометный расчет и пункт боепитания ВСУ, а силы ПВО уничтожили пять беспилотников противника, сказал Зыбинский.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ.