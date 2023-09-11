Российские войска сорвали ротацию вооруженных сил Украины в районе Новодонецкого и Синьковки

Tекст: Антон Антонов

Чехов также рассказал, что в ходе одного из боев на Южно-Донецком направлении артиллеристам под командованием капитана Александра Андронова «удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», передает РИА «Новости».

Российская артиллерия уничтожила у Ровнополя станцию РЭБ ВСУ, в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке – пункты временной дислокации украинских сил, в Углесборочной – ангар с автомобильной техникой. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б» у Новоукраинки и минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского. Авиация нанесла удары по ВСУ у Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия»

Зыбинский сообщил, что отбиты две контратаки ВСУ на Купянском направлении в направлении Ковалевки, а также две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны. ВСУ потеряли до двух взводов, передает ТАСС.

В результате контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б» ВСУ, украинский минометный расчет и пункт боепитания ВСУ, а силы ПВО уничтожили пять беспилотников противника, сказал Зыбинский.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ.